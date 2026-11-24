No encontro, eu vou poder conhecer outras mulheres, de outros lugares, que estão passando e que estão vendo a dificuldade da nossa Amazônia. Para mim, vai ser muito importante ouví-las, qual foi o processo delas, como começaram a comercializar, vender o artesanato, explica.

Quando compartilhamos o que fazemos em nossos territórios, aprendemos novas estratégias de governança, fortalecemos nossas capacidades, também a incidência política e demonstramos que soluções baseadas na natureza têm apoio e força coletiva

A iniciativa faz parte do Programa de Mulheres Indígenas da Amazônia, criado em 2021 pela Conservação Internacional (CI), para ampliar o acesso de mulheres indígenas da Bacia Amazônica a financiamento direto, formação, mentoria e redes de colaboração.

De acordo com Bruna Pratesi, gestora de projetos na CI, a geração de renda com base nas cadeias produtivas locais é uma demanda que vem sendo pautada pelas mulheres indígenas desde o início do programa e apoiar essas iniciativas, além de trazer visibilidade, amplia a participação de mulheres nas decisões em seus territórios.

Ampliar a participação delas é também fazer essa frente de proteção dos territórios, da conservação das florestas e de luta pelos direitos das mulheres, acrescenta.