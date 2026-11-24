A liderança do povo Guajará-Mirim, Angela Jaboti Brasil, por exemplo, viajou pela primeira vez de avião da Aldeia Baía das Onças, em Rondônia, até Brasília, em busca de conhecer novas práticas de colheita de sementes e plantio de espécies.
De acordo com Angela, as mudanças climáticas afetam diretamente espécies que fornecem a maior parte desses materiais, como é caso da palmeira tucum, da qual as mulheres extraem a fibra e produzem o marico, uma espécie de bolsa utilizada na colheita e transporte dos alimentos.
A gente precisa da floresta. E vendo ela se acabar, lá na minha comunidade, estamos entrando em desespero por causa dos nossos artesanatos, que não estamos conseguindo produzir muito por falta de material, diz.
O clima, que agora está muito quente, fez com que o tucum não fique bom. Eles secaram e aí não dá para tirar, para fazer as bolsas, para carregar o alimento, explica.