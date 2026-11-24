Em nota, a corporação informou que as investigações, desdobramentos de operações anteriores, identificaram grupos que usavam empresas, transferências bancárias e criptoativos para movimentar grandes quantias de dinheiro no Brasil e no exterior.

Na operação Narco Oriente, foi identificada organização criminosa transnacional que usava empresas de fachada e instituições de pagamento para ocultar recursos provenientes, principalmente, de golpes digitais.

Entre as práticas investigadas, estão fraudes envolvendo apostas on-line e falsas ofertas de emprego no exterior, nas quais vítimas eram induzidas a realizar depósitos em contas indicadas pelos criminosos, detalhou a PF.

Mandados

Ainda de acordo com a PF, as medidas também incluem o bloqueio de bens e valores, com limites de até R$ 1,1 bilhão na Narco Azimut III e R$ 3,2 bilhões na Narco Oriente, além de restrições à movimentação de empresas e à transferência de patrimônio.

Na Narco Alicerce, estão sendo bloqueados bens, direitos e valores, sobretudo imóveis de alto padrão, relacionados a investigados da Operação Narco Fluxo.

Até o momento, foram cumpridos mandados de prisão temporária e apreendidos veículos, dinheiro em espécie, documentos e equipamentos. As investigações prosseguem para identificar todos os envolvidos e esclarecer a estrutura financeira dos grupos criminosos, completou a corporação.

Os suspeitos podem responder por lavagem de dinheiro, associação criminosa e evasão de divisas.