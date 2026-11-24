Uma mulher de 49 anos foi morta por seu ex-namorado, em São Paulo, nessa segunda-feira (23) na escadaria de um condomínio no Parque do Carmo, bairro que fica na zona leste da capital. Na sexta-feira (20), ela havia registrado um boletim de ocorrência e também pediu medidas protetivas de urgência na 5ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM Leste).

. Ela foi levada com vida para o Hospital Santa Marcelina, mas não resistiu aos ferimentos e morreu nesta terça-feira (24).

O material foi levado pela polícia, que fará análise pericial.

A morte da mulher foi registrada como feminicídio no 53º Distrito Policial (Parque do Carmo). O óbito do homem foi registrado como morte suspeita no 26º Distrito Policial (Sacomã).