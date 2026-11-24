. Ela foi levada com vida para o Hospital Santa Marcelina, mas não resistiu aos ferimentos e morreu nesta terça-feira (24).Após o ataque, o homem fugiu do local do crime e foi encontrado morto horas mais tarde num motel no bairro do Ipiranga, zona sul de SP. No veículo do suspeito, a polícia encontrou duas facas, roupas e objetos ligados a Simone.
O material foi levado pela polícia, que fará análise pericial.
A morte da mulher foi registrada como feminicídio no 53º Distrito Policial (Parque do Carmo). O óbito do homem foi registrado como morte suspeita no 26º Distrito Policial (Sacomã).