O número representa 70% de um total de 78 mil feminicídios registrados no ano.

Os dados foram divulgados nesta terça-feira (24) pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) e pela Entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e o Empoderamento das Mulheres (ONU Mulheres).

O relatório global sobre Feminicídios em 2025: Estimativas globais de feminicídios cometidos por parceiros íntimos ou familiares, lançado por ocasião do Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres, revela que o lar continua sendo o lugar mais perigoso para uma mulher ou menina, um padrão que pouco mudou ao longo dos anos, destacou o UNODC em comunicado.

Os números indicam que, em nenhuma região do mundo, mulheres e meninas estão a salvo do feminicídio. A África continua sendo o continente com a maior taxa de vítimas de feminicídio cometido por parceiros íntimos ou familiares (2,9 mortes por 100 mil mulheres), seguida pelas Américas (1,4 morte), pela Oceania (1,1 morte), pela Ásia (0,6 morte) e pela Europa (0,5 morte).

O UNODC alerta que o feminicídio raramente figura como um ato isolado para muitas mulheres e meninas, é o desfecho de um longo histórico de violência, ameaças e abusos que poderia ter sido interrompido.

Ainda assim, diante de barreiras significativas, a maioria das mulheres que sofrem violência física ou sexual nunca busca ajuda junto a familiares, suas comunidades ou autoridades. Muitas ficam sem proteção, enquanto os agressores escapam da Justiça por toda a vida.

Ritmo lento

O relatório destaca ainda que, embora as taxas globais de homicídio tenham caído, as taxas de feminicídio diminuíram em ritmo mais lento nas Américas, por exemplo, a taxa de homicídios caiu 23% entre 2010 e 2025, enquanto a taxa de feminicídios recuou apenas 12%. Na Europa, a taxa de homicídios caiu 43%, e a de feminicídios, somente 28%.