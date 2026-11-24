Professor emérito da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), Comparato dedicou décadas ao ensino, à pesquisa e ao aprimoramento da ciência jurídica. Ele é autor de diversas obras com relevantes contribuições ao Direito Constitucional, ao Direito Comercial e à teoria dos direitos humanos.

Homenagens

Reconhecido nacional e internacionalmente, Comparato recebeu diversas homenagens, entre elas da USP, do Supremo Tribunal Federal (STF) e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

"Defensor da dignidade humana, lutou contra a ditadura militar e contra toda e qualquer forma de atrocidade à democracia. Para a Faculdade do Largo de São Francisco, uma perda irreparável. A instituição recebeu com profundo pesar a notícia", afirmou, em nota a Faculdade de Direito da USP.

Para a diretora da faculdade, professora Ana Elisa Bechara, Comparato é uma das mais importantes referências do pensamento jurídico brasileiro e "uma voz indispensável na defesa da democracia, dos direitos humanos e da justiça social em nosso País, afirmou.

Sua contribuição para o Direito brasileiro foi fundamental, não apenas pela dimensão e profundidade de sua obra, mas também pela coragem com que levou o pensamento jurídico ao debate público, afirmando o compromisso do Direito com a dignidade humana, acrescentou a diretora.

O STF também destacou a importância da obra e vida de Comparato.

"Fez do conhecimento jurídico um instrumento de reflexão sobre os desafios da sociedade brasileira, especialmente no enfrentamento das desigualdades e na promoção da dignidade humana", afirmou.

De acordo com a nota, a partida de Comparato representa "uma perda inestimável para a comunidade jurídica e para a sociedade brasileira". "O legado intelectual, ético e humanista do jurista permanecerá como patrimônio da cultura jurídica nacional e fonte de inspiração para as futuras gerações", diz o STF.

O presidente da da OAB-DF, Paulo Maurício Siqueira, o Poli, disse que Comparato transformou o saber jurídico em instrumento de defesa da cidadania e da democracia.

"Sua trajetória de compromisso com os direitos humanos e com a Justiça deixa um legado de valor inestimável para a advocacia brasileira e para toda a sociedade, destacou Poli.

A Advocacia-Geral da União (AGU) destacou que a trajetória do jurista "foi marcada pela coragem na luta contra o autoritarismo e pelo compromisso inabalável com a justiça social, a dignidade humana e a construção de uma sociedade mais justa, igualitária e solidária".

"Seu legado intelectual e sua atuação em defesa das liberdades democráticas permanecerão como fonte de inspiração para sucessivas gerações de juristas e para todos aqueles que compreendem o Direito como instrumento de transformação social".

O velório ocorre na Avenida Dr. Arnaldo, 300 até as 15h. O enterro será no Cemitério da Consolação, às 16h.