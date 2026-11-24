De acordo com a ministra, a estrutura abrange experiências culturais em territórios de matriz africana e afrodiaspórica, como rotas turísticas, hospedagem em comunidades tradicionais, turismo de base comunitária, economia criativa e manifestações culturais

A meta é apoiar 50 iniciativas por meio de formação, assessoria técnica e mentorias para ampliar as condições de gestão, qualificar produtos e fortalecer o acesso aos mercados, disse a ministra.

Defendemos o afroturismo, porque defendemos um turismo que não seja predatório, um turismo que é organizado com participação comunitária, que respeita os limites dos nossos ecossistemas, que valoriza os conhecimentos de quem vive nos territórios, portanto, um turismo que cuida da nossa biodiversidade como patrimônio, que reduz impactos, que respeita o sagrado e que fortalece as condições de permanência das comunidades nos seus territórios, afirmou Rachel Barros.

Para nós, o afroturismo representa uma posição estratégica na construção da nova narrativa da Embratur, de trazer os novos brasis que são invisíveis. E não só queremos essa nova narrativa, nós também trazemos a visibilidade. Mas essa visibilidade tem que gerar oportunidades concretas para a comunidade negra, para a população negra, disse a coordenadora de acompanhamento e estruturação de produtos da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), Delma Andrade.

Conferência

A 3ª Conferência Global de Afroturismo, na sede do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), reúne representantes diplomáticos, gestores públicos, empreendedores, pesquisadores e lideranças comunitárias de países da África, das Américas e da Europa.