O repasse é feito via Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

Todas as 5.596 (100%) redes de ensino do país enviaram seus dados.

Pré-requisitos

Nesta etapa, foram divulgadas três das cinco condicionalidades. Os pré-requisitos de gestão e participação analisados foram:

Condicionalidade I (94% das redes aprovadas): exige que diretores de escola sejam escolhidos por mérito técnico e desempenho (podendo ter eleição da comunidade escolar apenas entre os candidatos já aprovados tecnicamente), acabando com a simples indicação política.

Condicionalidade IV (100% de aprovação): no regime de colaboração, exige que os municípios comprovem os resultados atingidos para receberem os repasses de parte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) Educacional

Condicionalidade V (99% de aprovação): Exige que a rede tenha currículos alinhados à Base Nacional Comum Curricular (BNCC), incluindo o ensino de Computação.

Em dezembro, o MEC planeja divulgar os resultados referentes às condicionalidades II e III que tratam da participação mínima de 80% dos estudantes nas avaliações nacionais da educação básica e da redução das desigualdades educacionais socioeconômicas e raciais.

Caso a rede reprove em alguma das condicionalidades, será automaticamente excluída da disputa e não receberá recursos do VAAR no ano seguinte.

Como consultar

No sistema, eles devem consultar a aba Situação, no módulo Fundeb-VAAR-Condicionalidades.

VAAR

A complementação-VAAR é uma das modalidades de distribuição de recursos da União ao Fundeb. O mecanismo busca incentivar a melhoria da gestão educacional, a evolução dos resultados de aprendizagem e a redução das desigualdades educacionais.

Além das fontes de receita de impostos e de transferências constitucionais dos estados, Distrito Federal e municípios, integram a composição do Fundeb aqueles recursos repassados pela União para complementar a educação daquelas localidades que não atingiram o valor mínimo por aluno/ano definido nacionalmente.

A distribuição desses recursos considera o número de matrículas nas escolas públicas da educação básica, conforme apurados no último Censo Escolar realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep/MEC).