O multilateralismo não sofre apenas quando as regras de convivência entre as nações são rompidas. Ele sai enfraquecido toda vez que os países se recusam a trabalhar juntos pelo bem da humanidade, disse.

O presidente lembrou a tempestade registrada recentemente na cidade gaúcha de Tupanciretã, que resultou em cinco pessoas mortas e quase todas as casas do município destelhadas. Todo o planeta será afetado pela mudança do clima, alertou.

Todo o mundo padece as consequências de guerras que elevam os preços de combustíveis e fertilizantes. É positivo que membros permanentes do Conselho de Segurança se reúnam e assumam suas responsabilidades.

Lula atribuiu a três dos cinco países com poder de veto no colegiado a responsabilidade pela instabilidade no planeta gerada pelos conflitos, devido à falta de ação no conselho.

Mas não se deve esquecer que o mundo é maior do que os três. Só na ONU, somos 193 países com igual direito à soberania e ao desenvolvimento, frisou.

Lula é defensor de uma reforma no Conselho de Segurança, com a atualização da composição e do funcionamento do órgão. Atualmente, Estados Unidos, China, Rússia, França e Reino Unido têm poder de veto sobre qualquer resolução do conselho.

Como, geralmente, EUA, Rússia e China, não estão juntos no mesmo lado de um conflito, o colegiado fica engessado e não se posiciona diante das guerras que ocorrem na Europa e Oriente Médio.

O presidente voltou a defender a escolha de uma mulher latino-americana para a sucessão na Secretaria-Geral da ONU. O mandato do português António Guterres se encerra em 1º de janeiro de 2027.

Credenciais

A entrega do documento ao presidente da República é uma formalidade que autoriza oficialmente a atuação de um embaixador no Brasil.

Lula recebeu cartas dos seguintes embaixadores: