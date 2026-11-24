O tribunal citou uma greve de advogados criminalistas para cancelar os julgamentos previstos.

O caso envolve a segunda condenação de Zambelli pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Em agosto do ano passado, o plenário da Corte condenou a ex-deputada a cinco anos e três meses de prisão pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal com emprego de arma de fogo.

A perseguição começou após Zambelli e Luan trocarem provocações durante um ato político no bairro dos Jardins, em São Paulo.

Após a condenação, o ministro Gilmar Mendes, relator do caso, solicitou a extradição de Zambelli para cumprimento da pena no Brasil. Em seguida, o pedido foi formalmente protocolado pela diplomacia brasileira junto ao governo italiano.

Liberação

Em maio deste ano, Zambelli foi libertada na Itália após a Corte de Cassação negar outro pedido do governo brasileiro para extraditá-la.

O caso trata da primeira condenação de Zambelli a dez anos de prisão pela Primeira Turma do STF, pela invasão ao sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ocorrido em 2023, para emitir um mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes.

Os magistrados italianos apontaram a parcialidade do ministro para julgar o caso. De acordo com a sentença, Moraes agiu como juiz e vítima ao atuar como relator da ação penal que condenou a ex-parlamentar.