O Caderno Temático de Referência Protocolo Nacional de Investigação Criminal com Perspectiva Racial e de Gênero orienta os órgãos de segurança pública de todo o Brasil e seus agentes a considerarem esses aspectos para evitar que preconceitos e estereótipos prejudiquem o atendimento à população, o registro de ocorrências ou a produção de provas.

Para isso, exige atuação coordenada de polícias, guardas municipais e peritos a fim de combater vieses, qualificar registros com dados de autodeclaração e garantir uma escuta humanizada que evite a revitimização, com apoio de capacitação e supervisão permanentes.

"O Caderno constitui, assim, instrumento orientador para a qualificação das decisões e das práticas investigativas em todo o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP)", apontam os autores do texto.

Segundo eles, tirar as orientações do papel pressupõe que o protocolo seja incorporado à formação dos policiais, às rotinas das delegacias e aos mecanismos de acompanhamento contínuo dos órgãos de segurança.

quando condenou o país no caso que ficou internacionalmente conhecido como "Dos Santos Nascimento e Ferreira Gomes versus Brasil" e que envolveu duas mulheres negras barradas em uma seleção de emprego.

Discriminação

Em 26 de março de 1998, Neusa dos Santos Nascimento, então com 27 anos, e Gisele Ana Ferreira Gomes, 22, foram ao escritório de uma operadora de assistência médica, na cidade de São Paulo, para se candidatar a uma vaga de pesquisadora que a empresa havia anunciado em um jornal de grande circulação.

Elas tinham experiência e cumpriam as exigências explicitadas no anúncio - que informava que a seleção ocorreria entre os dias 23 e 27 de março.

Ao chegarem à sede da empresa, as duas foram recebidas por um funcionário encarregado de entrevistar as candidatas e foram informadas de que todas as vagas já tinham sido preenchidas, embora outras mulheres estivessem visivelmente à espera de serem atendidas.

Neusa e Gisele retornaram para suas casas sem sequer conseguir deixar uma cópia de seus currículos ou preencher as fichas de inscrição.

Poucas horas depois, o acaso as colocou em contato com uma amiga em comum, que não só fora admitida a participar do mesmo processo seletivo depois que as duas já tinham sido recusadas, como fora contratada e ainda recebeu do mesmo recrutador um pedido: que ela avisasse outras colegas com experiência que a empresa tinha vagas e seguia aceitando currículos.

As três ficaram atônitas e não tiveram dúvidas de que o episódio foi motivado por racismo: Neusa e Gisele são negras; a amiga contratada, branca.

Condenação

Gisele retornou à empresa no dia seguinte. Recebida por outro funcionário, pôde preencher uma ficha, mas nunca recebeu resposta. Passados dez dias, ela e Neusa foram à 14ª Delegacia de Polícia de São Paulo prestar queixas contra o recrutador da empresa.

Quase um ano depois, o recrutador foi absolvido pela 24ª Vara Criminal do Fórum Central da Capital de São Paulo, que considerou não haver provas suficientes. Neusa e Gisele recorreram da decisão.

Em 2004, a Quinta Câmara Penal Extraordinária do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou procedente o recurso e condenou o recrutador a dois anos de reclusão, mas admitiu a prescrição da pena devido ao tempo transcorrido.

O MP voltou a recorrer da decisão. Após idas e vindas judiciais, em 2005, a Justiça manteve a condenação do acusado, sentenciando-o a cumprir a pena em regime semiaberto - decisão que só começou a ser executada em setembro de 2006.

Pouco tempo depois, porém, o recrutador conseguiu progredir para o regime aberto, alegando, entre outras coisas, que sua conduta havia sido determinada por seus chefes diretos. Em 2020, a Justiça foi informada de que o recrutador havia falecido.

Ainda em 2003, o Instituto da Mulher Negra - Geledés já tinha denunciado o Estado brasileiro à Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), apontando a morosidade da Justiça brasileira e a falta de uma adequada resposta para o caso.

A comissão só submeteu a denúncia ao julgamento da Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH) em julho de 2021. Ao fazê-lo, destacou que os fatos denunciados coincidiam com um contexto geral de discriminação e falta de acesso à justiça para a população afrodescendente no Brasil, em especial as mulheres afrodescendentes.

Além de determinar que o Brasil indenizasse as duas amigas, a Corte impôs ao Estado brasileiro a obrigação de implementar uma série de medidas de reparação e de combate ao racismo estrutural, como a adoção de protocolos específicos para investigação e julgamento de crimes de racismo; a inclusão nos currículos de formação do Poder Judiciário e do Ministério Público de conteúdos sobre discriminação racial, e a adoção de medidas para prevenir a discriminação em processos de contratação de pessoal.

Protocolo

Segundo a pasta, se a sentença da Corte refletiu a necessidade de aperfeiçoamentos da atuação estatal em casos de discriminação racial, o novo protocolo marca um avanço importante para o aprimoramento das instituições de segurança pública, reforçando o compromisso do Estado brasileiro com os direitos humanos, a igualdade racial e a equidade de gênero.

Este protocolo é um marco normativo importante. Um mecanismo de acesso à Justiça e à segurança e uma resposta que a Justiça deve, há muito tempo, para tantas pessoas, afirmou a secretária nacional de Acesso à Justiça, Sheila Santana de Carvalho, durante a cerimônia de apresentação do documento.

De acordo com o ministério, o protocolo oferece diretrizes técnicas e orientações práticas para qualificar investigações criminais em todo o país, incorporando as perspectivas racial e de gênero ao trabalho policial.

A pasta também garante que o objetivo com o protocolo é orientar melhorias nos registros de ocorrências, prevenir vieses e promover uma escuta humanizada das vítimas de discriminação de gênero e raça, evitando a revitimização.

Este protocolo vai ser incorporado com uma natureza urgente. Vai se tornar obrigatório dentro da matriz curricular, junto às práticas antirracistas, afirmou o secretário Nacional de Segurança Pública, Chico Lucas.

Presente à cerimônia de lançamento do protocolo, o presidente do Conselho Nacional dos Chefes de Polícia Civil (Concpc), Márcio Rodrigo Gutiérrez Rocha, também destacou a importância da iniciativa.

Ele certamente vai nos ajudar a avançarmos no combate a este crime tão repugnante como o racismo que vimos acontecer no caso da Neusa e da Gisele. Temos que trabalhar muito para não permitirmos que isso volte a acontecer. E para que, se acontecer, a responsabilização criminal dos culpados seja a mais dura possível, disse Rocha.

Ele garantiu que, enquanto presidente do Concpc, se empenhará para que o protocolo seja integralmente implementado em todas as unidades federativas. Isso é muito importante para nós, policiais civis, e vamos trabalhar para que esta perspectiva seja inserida em nossos cursos de formação inicial e continuada, diz.

Ferida