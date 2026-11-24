As multas somam R$ 16, 9 milhões. A Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade (Semas) do Pará informou nesta terça-feira (24) que também interditou a extração e o beneficiamento de minério de cobre em Tucumã.

As equipes da Gerência de Fiscalização de Atividades Poluidoras e Degradadoras (Gerad) visitaram a comunidade P7 e pontos de monitoramento perto da mineradora.

"Com a ajuda de moradores, chegaram ao local mostrado em um vídeo que circulava nas redes sociais, com água de cor azulada escorrendo. Ali, os fiscais encontraram água esverdeada saindo da área da mineradora e chegando a um afluente do rio Jatobá, que passa por áreas de pasto e açaizal de uma propriedade rural, disse a secretaria.

Multas

A maior multa, de R$ 16,8 milhões foi aplicada porque a empresa lançou efluente industrial de concentração extremamente ácida nos rios da região.

O material saiu da área da mina e da pilha de material com potencial de gerar acidez. O lançamento aconteceu porque transbordou uma estrutura de contenção, disse a Semas.

A segunda multa, de R$ 50 mil, foi aplicada porque a mineradora instalou estruturas para armazenar, conter e manejar efluentes industriais do beneficiamento do cobre sem autorização prévia do órgão ambiental.

No que diz respeito à interdição, que atingiu o projeto Boa Esperança, a secretaria destacou que continuam permitidas apenas as ações de emergência para conter o vazamento. Entre as medidas estão a manutenção do funcionamento dos sistemas de recirculação, drenagem e tratamento; a redução de forma controlada do nível da estrutura de contenção; o reforço da drenagem da água da chuva e recuperação do curso d'água atingido.

A Ero Brasil tem prazo de 15 dias para entregar ao órgão um relatório das medidas de emergência adotadas e planos de ação com cronograma. Além disso, a empresa tem 20 dias úteis para apresentar defesa, pedir conciliação ambiental ou pagar as multas.

Outro lado

Segundo a empresa, em duas ocasiões, chuvas torrenciais superaram a capacidade de bombeamento de um dos pontos de coleta da unidade. Parte da água extravasou para fora da área operacional e, segundo a Eros, a empresa comunicou o ocorrido à Semas.

A empresa recebeu auto de infração relacionado aos extravasamentos e já iniciou a recuperação da área impactada. Para evitar novas ocorrências, ampliou a capacidade de bombeamento e está realocando a pilha mais próxima do ponto de extravasamento, diz a nota.

A empresa também argumentou que a mortandade de peixes começou a ser registrada cerca de três semanas antes dos extravasamentos e em área distante da unidade (aproximadamente 51km) . De acordo com a empresa, os dados disponíveis até agora não indicam qualquer relação entre os dois episódios.