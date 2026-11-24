,

A decisão acolheu parcialmente o recurso do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) contra a sentença de primeira instância que absolveu os sete acusados.

O colegiado manteve a absolvição de outros cinco réus. O MPRJ vai analisar a íntegra do acórdão para avaliar se há questões jurídicas relativas aos demais acusados que possam ser discutidas no Superior Tribunal de Justiça (STJ) ou no Supremo Tribunal Federal (STF).

Na segunda instância, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) defendeu a condenação dos sete réus. A procuradora de Justiça Carla Tereza de Freitas Baptista Cruz sustentou que o Tribunal deveria considerar as falhas de segurança nos alojamentos.

Ainda segundo a procuradora, o centro de treinamento funcionava sem alvará desde 2012 e, mesmo após ser interditado pela prefeitura em 2017, continuou abrigando adolescentes em alojamentos sem certificação do Corpo de Bombeiros.

Incêndio

O incêndio teve início em um aparelho de ar-condicionado do alojamento, em 8 de fevereiro de 2019. Dez adolescentes das categorias de base do Flamengo morreram e outros três ficaram gravemente feridos.

Em 2015, o MPRJ já havia pedido à Justiça a interdição dos alojamentos por problemas estruturais. Em janeiro de 2021, o Grupo de Atuação Especializada do Desporto e Defesa do Torcedor do MPRJ denunciou 11 pessoas por incêndio culposo qualificado pelos resultados morte e lesão grave.

O grupo também atuou na elaboração do recurso contra a sentença da 36ª Vara Criminal da Capital, que, em outubro de 2025, absolveu os sete réus que ainda respondiam ao processo.

Antes do julgamento do recurso, as procuradoras de Justiça Carla Tereza de Freitas Baptista Cruz e Patrícia Leite Carvão, coordenadora do Núcleo de Apoio às Vítimas (NAV/MPRJ), estiveram no Memorial às Vítimas do MPRJ, acompanhadas de Darlei Pisetta, pai de Bernardo Pisetta, de 14 anos, uma das vítimas do incêndio no Ninho do Urubu.

Darlei partiu do Rio Grande do Sul para acompanhar o julgamento, ao qual também compareceram Cristiano Esmério de Oliveira e Andréia Pinto Candido, pais de Christian Esmério, outra vítima da tragédia.