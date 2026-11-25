Impactos ambientais

Em uma tenda improvisada na areia, o pescador Cássio Carlos de Lima, 56 anos, corta e limpa os peixes. Dali, ele também consegue observar a rede que estendeu no mar para novas capturas.

Desenvolveu a técnica desde os 11 anos e passou a ser conhecido como Rei da Sardinha. Sem modéstia, diz fazer jus ao apelido por ser o maior especialista neste tipo de pescado na região. O reinado de Cássio, no entanto, está sob risco. Ele diz que, desde a engorda, o número de peixes diminuiu drasticamente.

Onde a draga cavou no mar para tirar areia, ficou fundo demais, nem a corda das nossas âncoras chega lá. Isso mudou a dinâmica dos peixes. Os barcos costumavam sair em um dia e voltar no outro com 100 a 150 quilos de peixe. Hoje, tem quem passe a noite toda no mar e volte com apenas 10 quilos, diz o pescador.

A pesquisadora do Laboratório de Ecologia e Evolução de Crustáceos (LABEEC) da UFRN, Maiara Menezes, diz que são necessários mais estudos para avaliar se houve a redução dos peixes percebida pelos pescadores.

O Estudo de Impacto Ambiental [EIA] previa que a engorda pudesse afetar a comunidade de peixes. Porém, a maioria desses impactos era esperada para o período de operação da obra, diante do revolvimento de sedimentos. Infelizmente, com a interrupção do monitoramento, não há como fazermos afirmações a este respeito agora, diz Maiara.