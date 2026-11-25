Sentada à porta de casa, na Vila de Ponta Negra, em Natal, vó Maria entrelaça fios de algodão enquanto observa o movimento das pessoas e do tempo. Ela tem 92 anos, vive desde criança no local e testemunhou como poucos as transformações urbanas e naturais da região.
Na infância e adolescência, Maria de Lourdes de Lima morou na Ponta Negra que era um povoado de pescadores, rendeiras e agricultores. A partir da década de 1960, começou a ver o avanço da urbanização e a construção de casas de veraneio.