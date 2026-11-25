O Instituto de Hematologia Arthur de Siqueira Cavalcanti (Hemorio), referência em hematologia e hemoterapia, está completando nesta quarta-feira (25) 82 anos de criação. A data coincide com o Dia Nacional do Doador de Sangue e reforça a importância da doação voluntária para garantir o atendimento à população.

Manter os estoques de sangue em níveis adequados é fundamental para garantir o atendimento aos pacientes que precisam de transfusões, seja em casos de emergência, acidentes ou cirurgias. Por isso, é tão importante incentivar a doação regular e conscientizar a população sobre esse gesto de solidariedade, destacou o diretor-geral do Hemorio, Luiz Amorim.

O próprio Hemorio também utiliza os hemocomponentes no atendimento a pacientes com doenças hematológicas, como anemia falciforme, hemofilia e leucemia. A instituição registra uma média de 300 doações por dia. Além da coleta realizada na sede, no Centro do Rio, as equipes promovem campanhas externas em universidades, clubes, igrejas, órgãos públicos, empresas e eventos.

. Segundo Luiz Amorim, neste período do ano a situação costuma exigir atenção redobrada devido à redução das coletas externas, especialmente em universidades, além das viagens e férias de doadores regulares.

Com a redução das campanhas externas durante o período de férias, precisamos reforçar a mobilização de doadores para garantir que os estoques permaneçam abastecidos e que os hospitais continuem recebendo as bolsas necessárias. Por isso, fazemos um apelo à população para que mantenha o compromisso com a doação de sangue também nesta época do ano, enfatiza o diretor.

A necessidade de sangue é constante, pois temos uma grande demanda. O procedimento é indolor, não interfere na rotina da pessoa e salva quatro vidas. Além da doação de sangue, há outros tipos igualmente relevantes, como a de medula óssea e a de plaquetas, ressaltou Januzzi.

Doador

Não é necessário jejum, apenas evitar alimentos gordurosos quatro horas antes da coleta e não ingerir bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores. Gestantes, lactantes e usuários de drogas não estão aptos à doação.

O Hemorio fica na Rua Frei Caneca, 8, no centro do Rio.