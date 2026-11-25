A DPU, que atua no processo, aponta questões que precisam ser esclarecidas pelo tribunal, especialmente em relação ao direito à memória e à perspectiva racial no julgamento.
A manifestação foi apresentada no último dia 16 pelos defensores públicos federais Thales Arcoverde Treiger, regional de Direitos Humanos no Rio de Janeiro, e Bruno Arruda, do Observatório Nacional da DPU sobre Direito à Memória, à Verdade e à Justiça de Transição.
Entre os pontos levantados pela DPU está a ausência de análise específica sobre ofícios enviados pela Marinha ao Ministério Público Federal (MPF), nos quais também foram utilizadas expressões consideradas depreciativas em relação aos participantes da Revolta da Chibata.
A instituição destaca que o acórdão fundamentou a decisão na liberdade de manifestação da Marinha em resposta à Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados, mas não esclareceu por que esse entendimento também afastaria a responsabilidade da União pelas demais manifestações.
A DPU questiona ainda a ausência de enfrentamento da perspectiva racial adotada na sentença de primeira instância. Os embargos destacam que a análise do caso deveria considerar não apenas a intenção de quem utilizou a expressão, mas também seus efeitos sobre o grupo atingido.
O fundamento da sentença dizia respeito ao sentido que o termo carrega e aos seus efeitos sobre o grupo atingido, e sobre ele o acórdão guarda silêncio, afirmam os defensores públicos federais.
Outro aspecto é o direito à memória, protegido pela Constituição Federal, especialmente no artigo 216, que trata do patrimônio cultural brasileiro e das referências à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade. A Defensoria ressalta que a Revolta da Chibata é um episódio representativo da resistência e da luta da população negra no período pós-abolição, e sua memória deve ser considerada na análise judicial.
Os embargos também indicam contradições na fundamentação do acórdão quanto à linguagem utilizada nas manifestações da Marinha e questionam a interpretação dada pelo tribunal ao entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre os limites da liberdade de expressão de agentes públicos.
Entenda o caso
A ação civil pública foi ajuizada pelo MPF em dezembro de 2025 contra a União, em razão de manifestações da Marinha do Brasil sobre a Revolta da Chibata e seus participantes, incluindo João Cândido Felisberto. O processo discute, entre outros pontos, a utilização de expressões como abjetos para se referir aos marinheiros que participaram do movimento.
Na primeira instância, a Justiça Federal julgou os pedidos parcialmente procedentes e condenou a União ao pagamento de R$ 200 mil por danos morais coletivos. Também determinou que a Marinha se abstivesse de utilizar linguagem estigmatizante, pejorativa ou moralmente desabonadora em manifestações públicas e institucionais sobre o episódio e seus participantes.
No dia 28 de outubro último, a 7ª Turma Especializada do TRF2 deu provimento ao recurso da União e à remessa necessária, julgando improcedentes os pedidos por entender que não houve ato ilícito. Com isso, a decisão afastou a condenação ao pagamento da indenização de R$ 200 mil e a obrigação relativa ao uso de linguagem depreciativa.