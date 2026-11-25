De acordo com os agentes da delegacia da Barra da Tijuca, no início das diligências nessa terça-feira (24), o homem adotou postura colaborativa, mas, no momento de entrar na viatura policial, saiu correndo repentinamente pela rua.

Os policiais iniciaram uma perseguição e o alcançaram na Avenida Dulcídio Cardoso, onde João Ricardo tropeçou, caiu e foi imobilizado. Em razão de ferimentos nas mãos sofridos durante a queda, ele foi levado ao Hospital Municipal Miguel Couto, onde foi medicado. Após a alta hospitalar, João Ricardo foi levado à delegacia.





Ele foi preso em flagrante no final de abril daquele ano, após furtar obras de arte e outros objetos de um hotel e de um escritório de arquitetura no Rio de Janeiro e teve a prisão preventiva decretada pela Justiça.

De acordo com a denúncia, João Ricardo subtraiu uma obra de arte e três esculturas do Hotel Hyatt, na Praia da Barra da Tijuca, e de furtar dois quadros do escritório Duda Porto Arquitetura, além do Ipad e a carteira do dono do escritório, que fica dentro do Casa Shopping, no mesmo bairro.

A direção do shopping procurou a polícia após analisar as câmeras de segurança e flagrar o furto no escritório de arquitetura. As investigações mostraram que, antes disso, ele havia furtado as obras de arte do hotel.

Fechamento

Em seguida, o Ministério do Turismo cancelou o cadastro da empresa no Cadastur, impedindo-a de atuar formalmente no setor. Órgãos de defesa do consumidor, como a Senacon e o Procon, também impuseram sanções e medidas de bloqueio de bens.