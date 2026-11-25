O desembargador Alexandre Jorge Fontes Laranjeira, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), derrubou decisão provisória que suspendia a aplicação de novas regras para as empresas de vale alimentação (VA) e vale refeição (VR).

Para o desembargador, a suspensão das novas regras não se justifica, uma vez que a Associação Brasileira das Empresas de Benefícios ao Trabalhador (ABBT) acionou a Justiça Federal mais de 180 dias depois de publicado o decreto com as novas regras, o que esvazia a necessidade de uma decisão urgente.

Adicionalmente, a coexistência de regimes distintos no mesmo mercado desarticula a regulação, que pressupõe homogeneidade de regime e aplicação conjunta e coordenada de suas regras, sendo pertinente, ainda, o impacto financeiro estimado pela União em cerca de R$ 8 bilhões anuais, acrescentou o desembargador do TRF1.

Na liminar concedida em 9 de novembro, o juiz Frederico Botelho de Barros Viana, da 22ª Vara Federal Cível, havia entendido que o governo federal extrapolou sua competência legal ao estabelecer que o sistema de pagamento dos benefícios deve ocorrer obrigatoriamente de forma aberta, já que o modelo não consta na lei que criou o PAT.