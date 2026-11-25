Em resposta ao escândalo das Lojas Americanas, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou, nesta quarta-feira (25), projeto de lei (PL) que tipifica o crime de fraude contábil usado para esconder a real situação financeira de uma empresa com ações na bolsa de valores.

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O projeto ainda prevê que o juiz do caso pode aumentar as penas previstas de metade até o dobro considerando a magnitude dos prejuízos causados, da vantagem ilícita recebida, do grau de abalo na confiança depositada no mercado financeiro ou ainda o número de vítimas da fraude.

Os crimes ali previstos são insuficientes para punir etapas prévias à consumação de resultados tão danosos socialmente, escreveu no parecer.

Relatado pelo senador Oriovisto Guimarães (PSDB-PR), o texto foi aprovado na CCJ do Senado em caráter terminativo, ou seja, não precisa passar por análise do plenário da Casa e segue direto para votação na Câmara dos Deputados, desde que não haja recurso apresentado por senadores contra a tramitação mais célere do projeto.