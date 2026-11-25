Cerca de 130 policiais federais estão mobilizados desde as primeiras horas da manhã, para cumprir 32 mandados judiciais de busca e apreensão, quatro de prisão preventiva e outras medidas cautelares determinadas pela 7ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Mato Grosso, incluindo o bloqueio de até R$ 400 milhões em bens dos suspeitos.

O trabalho também conta com o apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público Federal em Mato Grosso (MPF-MT).

Segundo a PF, a determinação judicial de bloqueio de bens atinge 35 pessoas e empresas, abrangendo imóveis, veículos, criptoativos, rebanhos, quotas societárias e ao menos uma aeronave e uma embarcação.

Entre os alvos dos quatro mandados de prisão preventiva há um policial militar da ativa que foi cautelarmente afastado de suas funções e teve seu porte de arma de fogo suspenso.

Os mandados judiciais estão sendo cumpridos em cidades de dois estados:

Mato Grosso - Cuiabá, Alta Floresta, Nossa Senhora do Livramento, Poconé, Rondonópolis e Várzea Grande;

São Paulo - Diadema e São José do Rio Preto.

Contexto

A investigação inicial resultou na apreensão de cerca de R$ 200 mil em dinheiro, além de talões de cheques. Após isso, em fevereiro de 2026, a PF instaurou um segundo inquérito para aprofundar a apuração.

A partir da análise das atividades financeiras e fiscais, os investigadores concluíram haver indícios de que os suspeitos montaram um complexo e bem articulado esquema criminoso, com membros estrategicamente posicionados para adquirir e comercializar ouro de origem ilícita, especialmente proveniente de garimpos ilegais situados em Mato Grosso, inclusive na região da Terra Indígena Sararé.

A PF afirma ter reunido provas preliminares de que os envolvidos movimentavam montantes em dinheiro incompatíveis com a renda dos investigados, bem como, possivelmente, recorreram a outras pessoas ("laranjas") para ocultar o patrimônio adquirido ilicitamente.

Também foram identificadas evidências preliminares de fraudes que, em tese, dificultariam a rastreabilidade dos recursos financeiros e a verificação da origem e da regularidade do ouro objeto de comercialização.

Ainda segundo a PF, os fatos apurados podem caracterizar, em tese, os crimes de usurpação de bens da União, extração mineral ilegal, organização criminosa, lavagem de capitais, receptação qualificada, corrupção ativa e passiva, violação de sigilo funcional, favorecimento pessoal, prevaricação, posse e comércio ilegal de arma de fogo e crimes contra a ordem tributária.