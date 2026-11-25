Defesa Civil Alerta já emitiu mais de 4 mil avisos em todo o país desde a sua criação, em 2024, sendo 95% alertas severos e 5% alertas extremos. Os dados foram informados nesta quarta-feira (25) pelo ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes.
Ao participar de entrevista a emissoras de rádio durante o programa Bom Dia, Ministro, produzido pelaEmpresa Brasil de Comunicação (EBC)
, ele avaliou que os números demonstram o quanto a ferramenta tem salvado vidas e patrimônios. Garantem melhor condição não de diminuir o evento, mas de lidar melhor com o evento.
HistóricoO Defesa Civil Alerta teve seu projeto-piloto iniciado em agosto de 2024, com os primeiros alertas enviados em 11 municípios nas regiões Sul e Sudeste.
Em dezembro de 2024, o sistema foi oficialmente declarado operacional para todos os estados dessas duas regiões.
A expansão para o Nordeste ocorreu em junho de 2025. No Norte e no Centro-Oeste, o sistema passou a operar em setembro de 2025 e outubro de 2025, respectivamente.