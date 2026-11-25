Não estamos isolados no mundo. Mesmo que tenha diminuído em 50% o desmatamento da Amazônia, 60% no Cerrado, no Pantanal, a gente sofre as consequências, no Brasil, da irresponsabilidade dos governos de fora, em outros continentes, destacou. O único país, talvez, que tenha cumprido além das metas estabelecidas nas conferências de diminuição de emissões, de diminuição de desmatamento, é o Brasil.

Ao comentar os efeitos das mudanças climáticas e do El Niño em municípios brasileiros, o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, disse, nesta quarta-feira (25), que o Brasil é vítima da falta de compromisso e de responsabilidade de outros países.

Obviamente, estamos muito longe de alcançar o que o Brasil é merecedor.

. Mas somos afetados por essa falta de controle em nível mundial.

Isso não significa que a gente não deva ter políticas públicas dentro do nosso território. Quando o presidente Lula recria o Ministério das Cidades, quando faz um plano de emergência antecipado para enfrentar os efeitos do El Niño na Amazônia, é o esforço que está ao alcance das condições do governo do Brasil responder, concluiu.

No Amazonas, são 73 reconhecimentos federais de situação de emergência causados por incêndios e estiagens em 49 municípios. No Pará, são 106 municípios em situação de emergência a maioria por incêndios florestais.