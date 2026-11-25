A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou, nesta quarta-feira (25), proposta de emenda à Constituição (PEC) que altera o artigo que define a responsabilidade da União no financiamento da segurança e de outros serviços públicos do Distrito Federal (DF).

Atualmente, esse dispositivo determina que a compete à União organizar e manter as forças de segurança do DF, bem como prestar assistência financeira a unidade federativa para execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio.

[Compete à União] XIV financiar o Distrito Federal na organização e manutenção da Polícia Civil, da Polícia Penal, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, bem como na prestação de assistência financeira para a execução de serviços públicos, por meio do Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF), diz a PEC aprovada.

Hoje o único estado que tem que pedir autorização para fazer concurso público é o Distrito Federal, porque, em 1988, a gente não tinha governador eleito, era indicado. Por isso que, pela redação, compete à União manter e organizar, porque o governador era indicado pela União. Em 1990, a gente teve eleição para governador. Então, ficou essa distorção, explicou.

, que não é expressamente citado na Constituição por ter sido instituído por lei ordinária.