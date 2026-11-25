É preciso apoiar as mulheres e fortalecer os mecanismos de justiça e proteção em todo o mundo. A violência a mulheres não tem classe social nem fronteiras. Está em todos os cantos do globo. Mas é possível mudar com ações de todos nós, afirmou Guterres.

Está na hora de pôr fim a esta injustiça, de uma vez por todas, desmantelando as normas patriarcais que empurram homens e rapazes para a violência, e mulheres e meninas para o silêncio, acrescentou.

25 de novembro

A data foi escolhida para lembrar as irmãs Pátria, Minerva e Maria Teresa Mirabal assassinadas pela ditadura de Leônidas Trujillo na República Dominicana. A convocação da data foi iniciada por movimentos feministas latino-americanos.

Neste ano o tema da campanha é: Una-Se pelo Fim da Violência contra Mulheres e Meninas: Garanta justiça, proteja sobreviventes, acabe com a impunidade.

Relatório divulgado nesta terça-feira (24), pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) e pela Entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e o Empoderamento das Mulheres (ONU Mulheres), mostra que 47 mil meninas e mulheres foram mortas intencionalmente em 2025 por um parceiro íntimo ou familiar uma média de

. O número representa 60% de um total de 78 mil feminicídios registrados no ano.

. O número é de cerca de 840 milhões. Segundo a ONU Mulheres é uma das violações de direitos humanos mais disseminadas e de maior probabilidade de ficar impune.