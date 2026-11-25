De acordo com o governo do estado, uma morte foi registrada em Verê, uma em Mato Rico e duas em Nova Esperança.

Desse total, 2,4 mil estão desalojadas e 242 estão desabrigadas. Quase 2 mil casas foram danificadas em todo o estado.

A cidade de Ampére, no sudoeste do Paraná, está entre as mais afetadas, com 3.202 pessoas atingidas, sendo que 200 estão desabrigadas. Em Santa Izabel do Oeste, distante cerca de 15 quilômetros de Ampére, a enxurrada afetou 1.355 pessoas. Desse total, 250 tiveram que ser acolhidas na casa de amigos e parentes.

Ainda de acordo com o governo do estado, também foram registrados alagamentos em Bom Jesus do Sul, Francisco Beltrão e Pranchita. Já as enxurradas provocaram danos em Enéas Marques, Flor da Serra do Sul, Quedas do Iguaçu, Renascença, Salto do Lontra, São João e Vitorino.

Mais chuva

Boletim do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) indica que a

A previsão para esta quarta-feira (25) é de pancadas de chuva forte em curto espaço de tempo, com risco moderado para transtornos associados a destelhamentos por rajadas de vento e precipitação de granizo, mesmo que de maneira pontual.

Juntamente com a condição de tempestades, a forte convergência de umidade proporciona, mais uma vez, condição para

, proporcionando alto risco para transtornos associados a alagamentos e enxurradas em algumas áreas.

Na quinta-feira (26), o interior do Paraná continua sendo influenciado por um sistema de baixa pressão atmosférica que mantém o tempo instável e com temporais irregulares e pancadas de chuva forte, enquanto o leste do estado observa redução do risco para temporais e chuva em decorrência de um sistema de alta pressão atmosférica no oceano.