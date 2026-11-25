O advogado da família de Kathlen, Rodrigo Mondego, assistente de acusação que deverá atuar ao lado do Ministério Público no julgamento, postou em seu Instagram que o motivo foi o falecimento da mãe do advogado de um dos réus.

O caso da Kathlen é simbólico, pois os policiais decidiram atacar criminosos e, em uma ação equivocada, acabaram matando uma pessoa inocente, uma mulher que fez absolutamente tudo certo na vida, estudou, terminou a faculdade, estava se casando, engravidou do seu companheiro e tinha acabado de comprar uma casa própria, disse Mondego.