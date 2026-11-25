Os depoimentos trazem as contribuições de Mara Régia, jornalista, produtora executiva da

e apresentadora do programa Viva Maria; Flávia Oliveira, jornalista e comentarista da GloboNews; Comba Marques Porto, advogada, escritora, feminista e juíza do Trabalho aposentada; e Aline Midlej, jornalista e âncora do Jornal das Dez, da GloboNews. Os vídeos estão disponíveis no canal da ABI no Youtube.

A iniciativa teve origem em 1991, no Centro para Liderança Global das Mulheres, ligado à Universidade Rutgers, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

A campanha homenageia as irmãs dominicanas Patria, Minerva e María Teresa, conhecidas como Las Mariposas, assassinadas em 25 de novembro de 1960, por oposição à ditadura de Rafael Leónidas Trujillo, na República Dominicana.

"São 16 dias de mobilização para que a gente possa vencer a violência que se abate principalmente sobre nós mulheres, meninas, crianças de todas as idades e, mais do que isso, mulheres negras. Elas que, infelizmente, são as principais vítimas dessa pandemia social que é o racismo. Estamos aqui nos unindo às ações de mais de 160 países", enfatiza no vídeo, Mara Régia.

A campanha segue até o dia 10 de dezembro, que é Dia Internacional dos Direitos Humanos, celebrado nesta data para marcar a proclamação da Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH).