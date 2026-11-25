O colegiado vai julgar definitivamente o processo no qual o PSD, partido do candidato ao governo do Rio Eduardo Paes, pede para suspender a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que anulou os votos obtidos pelo candidato Anthony Garotinho (Republicanos) e determinou a retotalização dos votos para o cargo de governador do Rio de Janeiro. A medida permitiu que Douglas Ruas (PL) fosse declarado eleito no primeiro turno.

Em outubro, Zanin, que é relator do caso, rejeitou o primeiro pedido do partido para suspender a decisão do TSE.

Para o PSD, a realização de segundo turno deve depender exclusivamente dos votos dos eleitores, não de eventos processuais.

A interpretação impugnada, contudo, mantém aberta outra via para o mesmo resultado: quem sabe que terá o registro negado pode manter-se na urna, captar votos e aguardar que a anulação definitiva retire esses votos da base, argumenta o partido.