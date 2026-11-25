Victor Hugo, que está preso preventivamente, se tornou réu e, de acordo com a Justiça,

. O homem é o único preso pelas agressões até o momento.

A decisão de torná-lo réu é da juíza titular da 1ª Vara Criminal da Capital, Alessandra da Rocha Lima Roidis, que afirmou que há prova contra ele pela prática dos crimes.

Entenda

André Aires foi espancado por um grupo de homens no centro do Rio de Janeiro depois de ter impedido e denunciado a agressão de um deles contra uma mulher. O professor estava passeando com os cachorros junto com o namorado.

O caso ocorreu à luz do dia e no meio da rua, nas proximidades da Praça da Cruz Vermelha. A mulher que era alvo das agressões conseguiu fugir do agressor, mas o professor levou sucessivos golpes, como socos e chutes.

Durante a sequência de ataques registrada por câmeras na região, o grupo também agrediu uma mulher na rua.

O professor sofreu traumatismo craniano, perfuração no pulmão e múltiplos ferimentos. Além disso, foi alvo de ofensas homofóbicas e xingamentos. Ele foi internado no Hospital Municipal Miguel Couto, na zona sul da cidade.

André Aires tem 42 anos e é professor de incentivo à leitura na rede municipal de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Atuou ainda como substituto na Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Estado de saúde

. O professor apresentou sinal de infecção, identificado pela presença de secreção no dreno torácico.

Diante disso, a equipe médica decidiu deixá-lo novamente sob sedação, mantendo-o em um sono induzido, para proporcionar maior conforto e permitir que seu organismo se recupere melhor neste momento.

Ele segue com o auxílio da ventilação mecânica, que será ajustada enquanto estiver sedado. A função dos rins permanece boa, e a anemia apresentada nessa terça-feira (24) foi corrigida.