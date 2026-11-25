O Ministério da Saúde enviou à cidade de Tupanciretã , no Rio Grande do Sul, atingida por uma tempestade na última sexta-feira (20), dois kits emergenciais com medicamentos e insumos estratégicos para reforçar a assistência às vítimas.

Cada kit reúne medicamentos como antibióticos e analgésicos, além itens para curativos e têm capacidade para atender até 1,5 mil pessoas.

A cidade recebeu o apoio da Força Nacional do Sistema Único de Saúde (FN-SUS) para retomar o atendimento nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) locais atingidas pelo temporal, e também para a ampliação da assistência por meio de unidades móveis.

De acordo com o Ministério da Saúde, nesta quarta-feira (25), uma nova unidade móvel de saúde iniciou os atendimentos no bairro Chiapetta, uma das áreas mais afetadas pelo vendaval, com equipes médicas e profissionais de Saúde Mental e Apoio Psicossocial (SMAPS).

Farmácia popular

Pelo prazo inicial de 90 dias, os beneficiários poderão retirar os produtos do Programa Farmácia Popular sem apresentar documento oficial com foto ou receita médica. Será necessário preencher uma declaração disponibilizada pela própria farmácia credenciada, permitindo o acesso aos medicamentos mesmo nos casos em que os documentos tenham sido perdidos em decorrência dos alagamentos que atingiram às residências.

Também será permitida a dispensação antecipada dos itens, sem a exigência do intervalo habitual de 30 dias desde o último fornecimento, e a retirada por terceiros, mediante apresentação de procuração particular simples, sem necessidade de reconhecimento de firma.

Saúde mental

A continuidade da assistência em saúde mental também integra a resposta emergencial em Tupanciretã. Após a destruição total da estrutura física do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), o serviço foi reaberto em um módulo de campanha.

Um psicólogo está atendendo na unidade, enquanto os demais profissionais realizam visitas domiciliares e administram medicamentos aos pacientes. Há previsão de reforço da equipe com a presença de um psiquiatra.

Uma unidade móvel está sendo disponibilizada para substituir temporariamente a estrutura física e manter o acompanhamento ambulatorial. Até o momento, foram identificados 21 pacientes que precisam dar continuidade ao atendimento.