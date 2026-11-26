Milhares de estudantes, acadêmicos, pesquisadores e empreendedores se dirigiram, nessa quarta-feira (25), a uma área da margem esquerda do Rio Paraná, onde fica o lado brasileiro da Usina Hidrelétrica de Itaipu, em Foz do Iguaçu, cidade paranaense na fronteira com o Paraguai e a Argentina.

O festival, criado em 2024, está na terceira edição e segue até o próximo sábado (28).

Cerca de 1,5 mil pessoas estão envolvidas na organização do Iguassu Inova, que ocupa área de aproximadamente 90 mil metros quadrados, equivalente a 13 campos de futebol.

Vai e vem de atrações

Uma parceria com a prefeitura de Foz do Iguaçu ajuda a transportar os estudantes gratuitamente, de ônibus, para o festival.

Um espaço é reservado para startups, iniciativas empreendedoras em estágio inicial, geralmente baseadas em soluções inovadoras e com elevado potencial de crescimento.

Professor se emociona

À

, ele disse que até se emocionou ao ver outros alunos, mais novos, se apresentando.

"Até chorei porque sou muito apaixonado pela educação e ver esse interesse, desde pequenininhos até chegar à faculdade, é bem legal. Eu acho que um vai motivando o outro ali, em uma escada que eles precisam subir cada degrau até chegar no mais alto possível".

Grandes atrações

Para um público majoritariamente jovem, ele falou sobre preparação para o mundo do trabalho, o roubo da atenção por parte das redes sociais e a busca da longevidade com qualidade. Queremos viver muito, mas bem.

Na noite de ontem, a cantora pernambucana Duda Beat, conhecida como Rainha da Sofrência Pop, animou os visitantes. Nos próximos dias devem se apresentar o cantor Arnaldo Antunes (26), Os Garotin (27) e Emicida (28).

Itaipu Parquetec

O Itaipu Parquetec atua como centro de pesquisa, inovação e desenvolvimento. Financiado principalmente pela Itaipu Binacional (o Brasil divide a administração da hidrelétrica com o Paraguai), é também espaço para incubadora e aceleradora de startups e faz parcerias com outras entidades, públicas e privadas.

Três universidades funcionam dentro do Itaipu Parquetec: a Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila), a Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) e a Universidade Aberta do Brasil (UAB), um sistema do Ministério da Educação que oferece cursos superiores a distância, em parceria com instituições públicas de ensino.

Universitários de outras partes do Paraná e de Mato Grosso do Sul também participaram das atividades do festival.

Conhecimento e soberania

"Aproveitem as palestras, façam contatos, conexões. Nós podemos crescer como pessoa, se nós crescermos como pessoa, crescem o Brasil, a democracia e a nossa soberania política e tecnológica", discursou para os visitantes.

O diretor de Negócios e Empreendedorismo do parque tecnológico, Eduardo de Miranda, considera que o Iguassu Inova é uma oportunidade de unir diferentes públicos ao conjunto de conhecimentos e projetos desenvolvidos no ICT.

"É muito importante receber esses diferentes públicos. Hoje a pessoa está na escola do ensino médio, amanhã pode vir estudar aqui em uma universidade e, quem sabe, pode vir trabalhar em um dos nossos laboratórios, ser um pesquisador, disse à Agência Brasil.

*O repórter viajou a convite do Itaipu Parquetec