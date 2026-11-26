O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja, com grau de severidade avaliado como perigo, em razão de tempestades em seis estados: Minas Gerais, Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Mato Grosso do Sul.

As orientações, em caso de rajadas de vento, incluem não se abrigar debaixo de árvores, diante do risco de queda e de descargas elétricas, e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Se possível, desligue aparelhos elétricos e o quadro geral de energia. Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193), completou o Inmet em comunicado.

As áreas afetadas incluem Acre, parte do Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, parte do Pará, Goiás, Mato Grosso do Sul, parte do Tocantins, Paraná, São Paulo, boa parte de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, parte de Santa Catarina e parte da Bahia.

Segundo o Inmet, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. As orientações, em caso de rajadas de vento, permanecem: não se abrigar debaixo de árvores, diante do risco de queda e de descargas elétricas, e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Baixa umidade no Nordeste

: Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia.

O alerta, que começa a valer às 10h desta quinta-feira e vigora até as 22h, cita umidade relativa do ar variando entre 30% e 20%, baixo risco de incêndios florestais e baixo risco à saúde.

As orientações incluem beber bastante líquido, evitar desgaste físico nas horas mais secas do dia e evitar exposição ao sol nas horas mais quentes. Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).