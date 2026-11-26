A Polícia Civil de São Paulo faz, na manhã desta quinta-feira (26), a Operação Dinheiro Fictício, que investiga a empresa Fictor, suspeita de captar mais de R$ 4 bilhões de investidores por meio de promessas de rendimentos fixos sem respaldo financeiro.

A operação é comandada pelo 15º Distrito Policial (Itaim Bibi), em conjunto com o Grupo de Atuação Especial de Perícia e Pesquisa (GAEPP) do Ministério Público.

A empresa prometia rendimentos fixos, mas não tinha lastro econômico para sustentar os pagamentos.

A investigação policial apura crimes como estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa.