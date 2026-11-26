O ensino presencial somou 1,68 milhão de recém-chegados, o que representa 32,6% do total. A quantidade registrou leve alta de 1,4% em comparação com 2024 (1.66 milhão).

O modelo semipresencial, contabilizado pela primeira vez em 2025, estreou com praticamente 61 mil novatos, o que corresponde a 1,2% do total de entradas.

Na rede pública, 84% ingressam no presencial; na privada, 73% ingressam no EaD.

Modalidades

O ensino superior no Brasil está dividido em graus ou modalidades de cursos de graduação, conforme o foco da formação e duração:

bacharelado: voltado à formação científica ou humanística em determinado campo do conhecimento;

licenciatura: destinada à formação de professores e à prática pedagógica;

tecnológico: focado em nichos práticos e específicos do mercado de trabalho.

Todos exigem a conclusão do ensino médio e conferem diploma de graduação válido, por exemplo, para cursar uma pós-graduação ou prestar concurso de nível superior.

O bacharelado é a modalidade que mais reuniu recém-chegados. Veja a divisão a seguir:

bacharelado: 2.937.137 (57%); tecnológicos: 1.371.757 (27%); licenciatura: 825.407 (16%).

EAD, presenciais e semipresenciais

Ainda sobre o número de cursos, a série histórica que registrava crescimento de 253% na modalidade EaD entre 2018 e 2025, impulsionada pela pandemia de covid-19. Em 2015, os cursos EaD eram 1.413.

Dez anos depois, pela primeira vez no período, houve leve queda (0,8%) do número de cursos EaD, quando comparado a 2024. Caindo de 11.297 cursos EaD para 11.203, no ano passado.

Em relação a matrículas, a pesquisa contabiliza que os cursos em EaD concentram o maior número de matrículas (5,45 milhões), contra 5,12 milhões no presencial. Há ainda 51.031 matrículas de cursos semipresenciais.

Oferta de vagas

As instituições privadas ofertaram 96,1% do total de vagas em cursos de graduação em 2025. As instituições de ensino superior públicas corresponderam a 3,9% das vagas ofertadas pelas instituições de educação superior. Das vagas remanescentes ofertadas, também 96,1% foram em instituições de educação superior privadas.

Ao analisar a modalidade de ensino, três em cada quatro novatos escolheram curso de EaD (19,4 milhões de vagas). Na segunda posição, está a modalidade presencial, com praticamente 5 milhões. A diferença, 1.411.945, são da nova modalidade semipresencial.

Ocupação de vagas

Apesar de o número de vagas ofertadas ser maior na rede privada de ensino, a taxa de ocupação de vagas novas é superior na rede pública (79,5% nas federais e 77,4% nas estaduais) em comparação à rede privada (22,2% com fins lucrativos e 18,8% sem fins lucrativos).