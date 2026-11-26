cursos de graduação em 2025 maior número já registrado pelo Ministério da Educação (MEC). Essa quantidade representa alta de 4%, em relação ao ano anterior, quando os registros alcançaram 10,2 milhões.
Em uma década (entre 2015 e 2025), a matrícula na educação superior aumentou 32,4% média de crescimento anual de 2,9%.
Os dados fazem parte do Censo da Educação Superior 2025, divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), nesta quinta-feira (26).
Em 2025, a partir da Nova Política de Educação a Distância (Decreto nº 12.456/2025), o MEC incluiu a oferta de cursos semipresenciais, que prevê o mínimo de 50% de atividades presenciais. A norma também estabelece mudanças para a EaD, que precisa oferecer, no mínimo, 10% de atividades presenciais.
Nesse contexto, o levantamento considera, até 2024, a existência de duas modalidades de ensino: presencial e educação a distância (EaD).
Quem ingressouEntre as 10,6 milhões de matrículas no ano letivo de 2025, praticamente metade (5,17 milhões) é de novos estudantes. O crescimento geral foi de 3,3% em relação aos 5 milhões de 2024.
A expansão é continua, em uma década analisada. Entre 2015 e 2025, o volume de novos alunos aumentou 75%, ao passar de 2,92 milhões para os 5,17 milhões.