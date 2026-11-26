O deputado - que foi eleito em outubro para mandato de oito anos como senador, com início em fevereiro - foi acusado dos crimes de associação criminosa, peculato (apropriação de bem do qual tem posse por causa do cargo) e uso de documento falso.

Segundo a denúncia, a Polícia Federal (PF) concluiu que o parlamentar idealizou e liderou um esquema para desvio do dinheiro público mediante contratação de empresa de fachada.

Ainda segundo a denúncia, funcionários do gabinete foram arregimentados para administrar os negócios pessoais do senador eleito. Com esse objetivo, R$ 24 mil foram desviados com a emissão de notas fiscais falsas, diz a acusação.

"A associação se estruturou a partir do mandato eletivo do parlamentar, o qual arregimentou e articulou assessores formais, colaboradores informais, profissionais técnicos e parentes para a execução contínua de um estratagema criminoso, descreve a denúncia da PGR.

A PF relatou ter encontrado no aparelho mensagens sobre a simulação de um contrato para remunerá-lo com recursos da cota parlamentar.

Além do parlamentar, outras 24 pessoas foram denunciadas, incluindo assessores e aliados. O relator do caso é o ministro Alexandre de Moraes, que agora deverá abrir prazo para a manifestação das defesas.

A decisão sobre o recebimento da denúncia, com a consequente abertura de ação penal, caberá à Primeira Turma do STF. Em caso de rejeição, o caso deverá ser arquivado.

Eu não vou me curvar! Mesmo que isso significa que a minha prisão. É isso que tenho a dizer da denúncia do PGR no inquérito do Moraes contra mim. Sabe qual é a maior piada disso tudo? Eu estou sendo acusado de desvio de dinheiro público por uma pessoa recebeu dinheiro de um mafioso para protegê-lo, diz a legenda do post.