De acordo com a Secretaria de Estado da Polícia Civil do Rio, os agentes reconstruíram a sequência das agressões, a partir da análise de imagens de câmeras de segurança e de depoimentos, e puderam identificar a participação dos dois em diferentes crimes praticados pelo grupo.

Um homem que caminhava pela região com uma mochila foi cercado por integrantes do grupo, derrubado e agredido com chutes e pisões na cabeça.

Enquanto a vítima permanecia caída, os criminosos subtraíram seus pertences. Um dos novos presos participou dessa ação, dando suporte aos demais agressores durante o espancamento e o roubo, relatou a secretaria.

Depois, outro integrante do grupo agrediu uma mulher que passava pela rua. O professor e seu companheiro passeavam com cães no local e presenciaram o ocorrido.

A apuração aponta que ela incentivou as agressões que vieram em seguida, completou a secretaria.

As agressões continuaram.

As imagens registraram o momento em que ela foi atingida com um soco, derrubada e agredida por outros integrantes, com golpes na cabeça, enquanto a criminosa permanecia ao lado dos agressores.

Policiais militares que chegaram ao local depois que a Polícia Militar (PM) foi acionada, prenderam, em flagrante, Victor Hugo de Araújo Palmeira, um dos envolvidos no espancamento, por tentativa de homicídio qualificado. Ele é companheiro da mulher presa nesta quinta-feira.

Com o aprofundamento das diligências, os policiais da 5ª DP identificaram outros participantes da sequência criminosa e reuniram elementos que fundamentaram os pedidos de prisão, explicou a secretaria. A polícia não divulgou os nomes dos dois presos nesta quinta-feira.

Diante dos fatos, o homem preso vai responder por tentativa de latrocínio, e a mulher, por tentativa de homicídio qualificado e injúria racial por homofobia, informou o órgão.

Segundo a secretaria, a mulher foi conduzida à 5ª DP e autuada em flagrante por tráfico de drogas, após ser encontrada na Praça da Cruz Vermelha com 37 porções de crack prontas para venda.

As investigações continuam para identificar os demais envolvidos e localizar outras vítimas que ainda não foram reconhecidas. A 5ª DP busca esclarecer toda a sequência de violência e responsabilizar cada um dos participantes, completou.

Réu

Nessa quarta-feira (25), Victor Hugo de Araújo Palmeira, que está preso preventivamente, tornou-se réu após a juíza titular da 1ª Vara Criminal da Capital do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), Alessandra da Rocha Lima Roidis aceitar a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ).

Na decisão, a magistrada considerou que há prova contra o réu pela prática dos crimes e que os indícios de autoria estão demonstrados pelos elementos de informação incluídos no processo.

Por outro lado, constitui crime o fato imputado ao réu e não se verificam presentes causas de extinção da punibilidade. Foram preenchidos todos os requisitos indispensáveis ao regular exercício do direito de ação, com destaque para a chamada justa causa. Logo, ausentes todas as hipóteses do artigo 395 do diploma processual legal, apontou a juíza.