Dentre esses, um em cada quatro jovens está matriculado em algum curso.

Os dados são do Censo da Educação Superior 2025, divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), nesta quinta-feira (26). Nesta edição, a coleta das informações tem como referência a data de 31 de dezembro de 2025.

Sobre os concluintes, metade (50%) tinha até 25 anos. Já nos formatos semipresencial e a distância, essa mesma proporção de concluintes possuía até 30 e até 33 anos, respectivamente.

O ministro da Educação (MEC), Leandro Barchini, classifica as duas últimas décadas como de ouro para a educação brasileira.

Meta batida

Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNad-Contínua) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o país alcançou, em 2025, a Meta 8 do Plano Nacional de Educação (PNE) 2014/2025, que define diretrizes para orientar a educação no Brasil em uma década.

A meta estipulada para o último PNE era que 27,1% da população de 18 a 29 anos tivessem escolaridade média de, no mínimo, 12 anos de estudo em 2024. A meta para o próximo PNE (20262036) é chegar a 40% deste público com acesso ao ensino superior.

Transição do ensino médio

O MEC credita este percentual ao aumento do valor médio por estudante investido pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) e também à inscrição automática de concluintes do ensino médio público no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a principal forma de entrada na educação superior.

Em 2025, houve 2,31 milhões de concluintes no ensino médio (regular e da Educação de Jovens e Adultos - EJA) e foi mantida a tendência de crescimento, do número de participantes no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), após reversão da queda no número de inscritos observada até 2021.

Bachini reconhece que há diversos desafios a serem enfrentados, entre eles o de mostrar a importância que o ensino superior tem na vida dos jovens.

"Há uma crescente disputa por atenção dos jovens, em especial pelas atrações que parecem ser fáceis, como a vinda das redes sociais, quando pessoas querem virar influencers e, muitas vezes ,fazem apostas que não têm o retorno devido."

Gênero no ensino superior

O ministro do MEC explica que as causas são estruturais e estão sendo enfrentadas, como a expansão do ensino integral na educação básica, para que as estudantes do ensino superior possam deixam seus filhos enquanto estudam. Além da implantação de cuidotecas (espaços públicos, gratuitos e acessíveis de acolhimento infantil) dentro de campi de universidades e institutos federais.

O sexo masculino foi o mais frequente nas instituições públicas (54,9%), enquanto nas instituições privadas foi o feminino (51%).

Reserva de vagas

O Censo Superior detalha que mais de 180,6 mil ingressantes na educação superior ocuparam vagas destinadas a reservas previstas na legislação brasileira, como para pessoas pretas, pardas, indígenas (PPI) e quilombolas.

Entre os estudantes que se formaram no passado, 35.554 são pretos, pardos e indígenas e há também 393 quilombolas concluintes.

O MEC credita este aumento à expansão e interiorização da rede pública do ensino superior, sobretudo com a rede de institutos federais (IFs) e centros federais de educação tecnológica (Cefets), somada à revisão da política de cotas raciais para o ensino superior e técnico, por meio da Lei 14.723, em 2023, mais de dez anos depois da vigência da Lei de Cotas (12.711/2012).

O ministro destacou que a atualização da lei passou a contemplar expressamente estudantes quilombolas nas políticas de cotas e ações afirmativas e manteve o mínimo de 50% das vagas destinadas a estudantes que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública.

Concluintes da graduação

Na análise da modalidade de ensino, o número de concluintes de cursos presenciais teve uma queda de 2%, em relação a 2024. Enquanto que na oferta de cursos de Educação a Distância (EaD), houve crescimento de 3,8%, no mesmo período.

Em decorrência do novo Marco Regulatório, o formato de oferta semipresencial passou a ser contabilizado no passado com 19 concluintes.

Mantendo a tendência de alta, o número de concluintes da educação a distância apresentou crescimento com exceção de 2022.

Apesar da diferença, o censo mostra que, entre 2024 e 2025, o número de concluintes na categoria privada apresentou uma queda de 0,4%, enquanto na pública houve um acréscimo de 4,9%.

Quando considerada a década, de 2015 a 2025, a variação percentual do número de concluintes na rede de ensino privada cresceu 17,9%, sendo que na pública essa alta foi de 12,1%, no mesmo período.

Censo Superior

O Censo da Educação Superior, realizado anualmente pelo Inep, analisa as instituições de educação superior que ofertam cursos de graduação e sequenciais de formação específica.

O levantamento utiliza as informações do cadastro do Sistema e-MEC, em que são mantidos os registros de todas as instituições, seus cursos e locais de oferta.

Todas as edições da pesquisa estatística estão disponíveis também no Painel Estatístico do Censo da Educação Superior