Foi assim em 4 de outubro, primeiro turno das eleições gerais de 2026. Depois de uma campanha extenuante ao Senado pelo Rio de Janeiro, feita com um vigor impressionante para uma senhora de 84 anos, Benedita se fechou no escritório para assistir a um culto online.
Coube ao ator Antônio Pitanga, seu companheiro de vida e de propósito há mais de 30 anos, dar a má notícia. Benedita aparecia em primeiro lugar nas principais pesquisas de intenção de voto, mas terminou em terceiro, com 3.220.765 votos. As duas vagas do estado do Rio ficaram com Carlos Portinho e Carlos Jordy, ambos do PL.
"Fui para a sala e estava todo mundo com os olhos cheios d'água: meus netos, minha filha, meus bisnetos. Eu cheguei: 'Gente, o que que houve? Quem morreu? Nós temos uma campanha! A campanha não acabou! Nós temos um segundo turno do Lula, e eu vou para a rua!'."
No dia seguinte, reuniu todo mundo: "Vamos botar a campanha do Lula na rua".
Lula e Benedita foram eleitos deputados constituintes em 1986. Ele, retirante pernambucano, tinha se destacado como líder sindical no ABC paulista. Ela, ex-empregada doméstica forjada no movimento negro e na associação de moradores do Chapéu Mangueira, chegava a Brasília depois de um mandato de vereadora no Rio. Era a única mulher negra entre os constituintes. Chegaram juntos à política nacional e fizeram juntos, neste ano, suas últimas campanhas eleitorais.