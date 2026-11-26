O que a senhora acha que o exercício da política lhe tirou como esposa, como mãe, como avó? A senhora, em algum momento, pensou em abrir mão dos cargos no Parlamento por causa dessas outras identidades, que talvez tenham ficado mais prejudicadas pela sua luta?



Eu me tornei um bombril: mil e uma utilidades. Nós combinamos em casa o seguinte: de 15 em 15 dias, encontro da família na minha casa para eu poder conversar com eles. Eram os netos; os netos cresceram, casaram, e agora são os bisnetos. E uma vez por mês eu cozinhava, porque o [Antônio] Pitanga gosta muito da minha comida. O restante, meu filho, era só a dedicação. E aos domingos eu não deixava de ir à igreja.

A senhora foi trabalhadora doméstica e cozinhava desde cedo. Quando chegou ao Parlamento, cozinhar voltou a ser um prazer?



É, porque nas horas mais difíceis eu gosto de ir para a cozinha. A minha terapia é na cozinha e na igreja. Eu corro para a igreja e vou para a cozinha. Todo mundo dizia: "A Bené está na cozinha, está inventando coisa".

E muitos encontros políticos também aconteceram nessa cozinha?



Eu fazia uma feijoada todo 13 de maio, que reunia 2 mil pessoas. Durante 30 anos eu fiz, porque o meu neto nasceu no dia 13 de maio. Podia cair segunda, terça... Era o único dia que eu faltava aqui. Eu dizia: "Esse não, esse é sagrado, eu vou".

A senhora ganhou nove eleições e perdeu quatro. Qual foi a eleição que mais doeu? E qual vitória compensou essas derrotas todas?



A que mais doeu foi a primeira vez que eu me candidatei à prefeitura do Rio de Janeiro. Eu tinha tudo para ser a prefeita. Acho que houve um erro de condução e, no segundo turno, o Cesar Maia me passou e ganhou a prefeitura. [Em 1992, Benedita venceu o primeiro turno, com 32,94% dos votos válidos, mas no segundo turno Cesar Maia, então no PMDB, virou o jogo e venceu por 51,89% a 48,11%, uma diferença de pouco mais de 104 mil votos] Depois eu tentei mais uma vez, mas também não deu. [Em 2020, de novo para a Prefeitura do Rio, vencida por Eduardo Paes; ela ficou em quarto lugar]. Naquela época eu fiquei muito... (faz cara de triste). Foi uma campanha em que eu vi o pessoal descendo o morro, todo mundo. E essa campanha agora me alegrou demais.

Mesmo com a derrota nas urnas?



Eu tive 3 milhões e 220 mil votos. E eu sei que contribuí muito para a reeleição do Lula. Então, valeu muito, porque no primeiro momento nós entramos com a minha campanha, Benedita senadora.

No lançamento da campanha do presidente Lula (em 16 de agosto, no Estádio da Vila Euclides, em São Bernardo do Campo), quem falou primeiro foi a senhora.



É. Nós começamos a alimentar, alimentar, alimentar. No segundo turno, algumas pessoas ficaram tristes. Aqui o pessoal ficou muito triste. Eu disse: "Gente, uma das coisas que o político tem que entender é saber ganhar e saber perder. Ninguém entra para perder. Mas se perder também não é o fim. Se tiver intenção e quiser, na outra tem oportunidade". Foi sempre assim que eu pensei.

E teve uma vitória mais saborosa do que as outras?



Eu sou muito fria para o resultado. Na campanha eu sou uma pessoa alegre: você me abraça, eu abraço, eu tiro foto. Mas quando chega a apuração, eu não vejo. Eu só peço: "Me dê o resultado". As pessoas ligam: "Bené, você perdeu". Eu falo: "É? Tá bom. Amanhã a gente fala sobre isso". Eu ligo a televisão, vejo um filme, faço minha oração e vou dormir. Já estou com essa solidez. Minha campanha foi uma campanha linda. Aí o sistema parou por uma hora. Quando voltou, já voltou comigo em terceiro lugar. Eu vi um silêncio na sala, porque eu não gosto de apuração. Eu não vejo meu time jogar; só vejo depois que ele joga.

Qual é o seu time?



Eu sou Botafogo. Se ele ganhou, se perdeu, aí eu vou lá ver o jogo. A Seleção Brasileira é que eu não vejo mesmo. Então fez aquele silêncio, e meu marido foi para o quarto. Eu estava no escritório assistindo ao culto online. Quando abri a porta do quarto, ele falou: "É, filha, como pode, né?". Eu digo: "Tá bom. E qual é o resultado? Não deu para a gente, né?". Ele: "Não deu". Fui para a sala e estava todo mundo com os olhos cheios d'água: meus netos, minha filha, meus bisnetos. Eu cheguei: "Gente, o que que houve? Quem morreu? Nós temos uma campanha! A campanha não acabou! Nós temos um segundo turno do Lula, e eu vou para a rua!". E contava com o segundo turno do Eduardo [Paes] também, que acabou não acontecendo. Mas, no dia seguinte, eu juntei todo mundo: "Vamos botar a campanha do Lula na rua. Agora é Lula".

E de onde vem essa resiliência? É uma personalidade sua ou é o que a vida vem ensinando na política?



Graças a Deus eu tenho muito equilíbrio. A vida, por algum tempo, me fez perder mais do que ganhar. Eu tinha que ter uma saída. Qual é a saída para uma pessoa que nasce no insucesso, que tem um monte de coisa marcante acontecendo na vida? Ou ela tem uma fé, e graças a Deus eu tenho fé em Deus, e diz: "Olha, eu estou na mão de Deus e vou fazer a minha parte". Foi sempre assim a minha vida.

A senhora chegou aqui nos anos 80 já declarando que era cristã, evangélica, pentecostal, da Assembleia de Deus...



É, eu até brincava: "PTcostais".

