No que depender do Ministério da Pesca e Aquicultura, a feijoada das quartas e das sextas-feiras ainda vai ganhar a companhia de um saboroso e nutritivo pescado. E se tudo der certo, no resto da semana, o peixe disputará um espacinho no prato junto à macarronada de domingo e da churrasqueira aos sábados.

Temos uma missão, uma atribuição, que é universalizar o consumo de pescados, disse o ministro da Pesca e Aquicultura, Édipo Araújo, ao participar, nesta quinta-feira (26), do programa Bom Dia, Ministro uma coprodução entre a Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência da República e o

transmitida pelos veículos da

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Aproveitando o alcance nacional do programa, o ministro brincou com diferentes costumes culturais e gastronômicos para destacar o valor nutricional do pescado e incentivar a população a consumi-lo mais frequentemente.

Sexta-feira é dia de comer pescado, pessoal. E não digo isso só porque estou à frente da pasta da pesca, mas sim porque há motivos para isso. Primeiro porque é uma proteína sinônimo de saúde, nutritiva e de qualidade", afirmou o ministro.

"Depois, tem a pegada sustentável: [o pescado] é a proteína animal de menor impacto ao meio ambiente, acrescentou o ministro, destacando o fato de a atividade pesqueira ser fonte de renda para milhões de famílias de todo o Brasil.

Sexta é dia de peixe! foi o mote da campanha que o ministério promoveu durante a Semana do Pescado, no início de setembro, para associar o consumo regular de pescado a ao menos um dia da semana. Como parte da iniciativa, a pasta distribuiu, por peixarias e supermercados, material informativo para orientar os consumidores sobre as propriedades das diferentes espécies.

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Resultado que só não é menor graças à dieta rica em pescados dos moradores da Região Norte, que puxam a média nacional para cima, enquanto em alguns estados do centro-sul do país os índices variem entre 2 quilos e 5 quilos anuais.

Por isso nós queremos incentivar a população a comer cada vez mais pescado, a deixar de ver [o peixe] como uma proteína coadjuvante. Precisamos universalizar [o consumo], o que exige mudanças de hábitos alimentares, disse o ministro, destacando que, mesmo com o baixo consumo nacional, a indústria pesqueira vive um ótimo momento.

Em 2025, por exemplo, a aquicultura em águas da União atingiu um recorde. A atividade produziu 179,6 mil toneladas alta de 20,9% sobre 2024 e maior marca da série iniciada em 2019 , movimentou R$ 1,47 bilhão e gerou 4.239 postos de trabalho no país.

Além disso, segundo Araújo, desde o início da atual gestão federal, em 2023, os produtos brasileiros chegaram a 19 novos países. E mesmo com a recente crise tarifária aberta pelo governo dos Estados Unidos, o Brasil exportou US$ 472 milhões.

Sofremos com as taxações, mas aprendemos que não precisamos ficar reféns de nenhum país. Precisamos dialogar com todo mundo e diversificar nossas exportações e é isso temos feito, assegurou o ministro, afirmando que o governo federal vem negociando com a União Europeia e se aproximado dos mercados africanos.