O Brasil não tem informações atualizadas sobre 85% dos estoques pesqueiros comerciais explorados em suas áreas de pesca continentais, marítimas e oceânicas.

É o que aponta a organização não governamental (ONG) Oceana na sexta e mais recente edição do relatório Auditoria da Pesca Brasil, elaborado com base em dados de 2025 e divulgado nesta quinta-feira (26), em Brasília (DF).

O indicador de estoques pesqueiros apresenta uma das mudanças mais preocupantes reveladas por esta auditoria, aponta a publicação, destacando que, em 2025, dos 139 conjuntos de pescados avaliados, apenas 21, ou seja, 15% do total, contam com avaliações de biomassa e mortalidade por pesca. Em 2024, 71 dos 135 estoques considerados, ou 53% do total, contavam com as mesmas avaliações.

Segundo a Oceana, o acentuado recuo na cobertura de diagnósticos quantitativos de estoques pesqueiros foi impulsionado pelo vencimento de séries históricas que ultrapassaram o limite de cinco anos, o que fez 52 avaliações perderem a validade.

Este resultado não indica uma melhora de fato, podendo ser explicada pela expressiva redução de estoques considerados como avaliados o que afetou diretamente essa proporção, aponta a Oceana, frisando que a quantidade dos estoques com limites de captura (6%) e com planos de gestão (9%) seguem muito abaixo do desejável para uma boa gestão pesqueira.

No campo da transparência se observam os mais relevantes avanços na série histórica, com a consolidação dos Comitês Permanentes de Gestão (CPGs) e suas instâncias de assessoramento técnico-científico, aponta a Oceana. ONG destaca a inclusão de informações sobre a situação biológica dos estoques em painéis interativos e a publicação de balanços anuais de produção.

Ainda assim, para o diretor-geral da ONG, Ademilson Zamboni, o Brasil ainda não foi capaz de dar o salto esperado.

Continuamos pescando sem as regras necessárias para garantir a sustentabilidade da atividade e com enorme dificuldade de avançar neste campo, afirmou o oceanólogo, em nota.

Zamboni acrescentou que não é possível fazer uma boa gestão da pesca sem dados atualizados e sem regras claras, embasadas no melhor conhecimento científico e discutidas com a sociedade, referindo-se ao fato de que menos da metade das pescarias brasileiras terem regras de ordenamento, como cotas de pesca, tecnologias permitidas e proibidas, defesos ou áreas interditadas para garantir a sustentabilidade da atividade.

Além do diagnóstico da situação, a Oceana inclui na Auditoria da Pesca Brasil seis principais recomendações:

Fortalecer a governança da pesca: reestruturar a gestão compartilhada entre os ministérios da Pesca (MPA) e do Meio Ambiente (MMA), definindo limites claros de atuação para eliminar sobreposições e dar agilidade às decisões.

Garantir estabilidade para as políticas pesqueiras: modernizar a Lei da Pesca e criar uma autarquia para concentrar a gestão da atividade, assegurando continuidade administrativa e institucional às políticas do setor.

Produzir e divulgar os dados sobre a pesca nacional: expandir os programas de monitoramento com foco nas regiões Norte e Nordeste e na modernização do Programa Nacional de Observadores de Bordo da Frota Pesqueira (Probordo) para garantir a coleta e a divulgação regular das estatísticas nacionais.

Conhecer melhor a situação dos estoques pesqueiros: implementar um programa contínuo de avaliação dos estoques, com critérios claros e atualizações periódicas, para embasar a gestão em evidências científicas.

Avançar no ordenamento das pescarias: atualizar regras para a pesca artesanal e industrial, ampliar limites de captura e converter recomendações científicas e sociais em Planos de Gestão efetivos para recursos e frotas.

Preparar a pesca para os impactos das mudanças climáticas: Investir em pesquisa e monitoramento sobre os efeitos climáticos nos estoques e ecossistemas marinhos, apoiando a adaptação do setor pesqueiro aos novos cenários.

Ministério

Consultado pela reportagem da

, o ministro da Pesca e Aquicultura, Édipo Araújo, confirmou o passivo de monitoramento dos estoques, mas atribuiu a demora na atualização dos levantamentos a entraves burocráticos decorrentes da transformação do ministério em uma secretaria especial subordinada ao Ministério da Agricultura e Pecuária, em 2015, durante o segundo mandato da ex-presidenta Dilma Rousseff.

Foram vários anos sem estatística pesqueira e sem investimentos em ciência e pesquisa [para o setor]. Com a reconstrução do ministério [a partir de 2023], resgatamos isso. Só nos dois primeiros anos da atual gestão, o governo investiu mais de R$ 300 milhões só em pesquisas sobre os principais recursos comerciais do litoral brasileiro, contou o ministro.

Araújo também destacou que, para fazer frente ao problema, em outubro deste ano, o ministério instituiu o Programa Nacional de Acompanhamento do Estado de Explotação [exploração] dos Estoques Pesqueiros do Brasil (ProEstoques), com o objetivo de acompanhar, avaliar e atualizar as informações sobre as espécies e subespécies de pescados comercializados no país.

Entendemos que, para termos uma pesca cada vez mais forte, precisamos olhar para a sustentabilidade dos nossos recursos e fazer uma política não de governo, mas de Estado, que seja perene, tenha continuidade. Esperamos que até o fim de 2027, este número de espécies em avaliação de estoque possa aumentar e que, nos próximos anos, possamos cobrir não só os recursos marinhos, complementou o ministro, elogiando a iniciativa da Oceana e assegurando que levará em conta as recomendações que a organização fez no documento.

É importante saber que estamos sendo monitorados não só por nossos órgãos de controle interno e externo, mas que também a sociedade tem nos cobrado, concluiu o ministro.

Ao participar do programa Bom dia, Ministro, nesta quinta-feira, Araújo afirmou que, embora o consumo de pescado pelos brasileiros siga bem abaixo da média global, a indústria pesqueira vive um ótimo momento.

Segundo o ministro, em 2025, a aquicultura em águas da União atingiu um recorde. Foram produzidas 179,6 mil toneladas alta de 20,9% sobre 2024 e maior marca da série iniciada em 2019 , movimentados cerca de R$ 1,47 bilhão e gerados 4.239 postos de trabalho no país. Além disso, desde o início da atual gestão federal, em 2023, os produtos brasileiros chegaram a 19 novos países.