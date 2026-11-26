O presidente e o governador eleito debateram formas de negociar o pagamento dos cerca de R$ 180 bilhões de dívida do estado no âmbito do Programa de Pleno Pagamento da Dívida dos Estados (Propag). O ministro da Fazenda, Dario Durigan, participou do encontro. Lula tirou fotos com Cleitinho e registrou o encontro nas redes sociais.

Tratamos do Propag e das condições de pagamento da dívida pelo governo de Minas. A equipe do governador eleito irá se reunir com técnicos do Ministério da Fazenda para tratar do assunto. Como disse o ministro Dario Durigan, presente à reunião, qualquer proposta do futuro governo mineiro sobre a dívida precisa estar enquadrada nos marcos legais e fiscais do Propag, escreveu o presidente.

Dívida

Ele apresenta mecanismos de amortização da dívida, permite a redução da taxa de juros a ser paga anualmente, e possibilita que essa taxa de juros seja revertida em investimentos no próprio estado, com foco na educação profissional técnica de nível médio.

Cleitinho e o procurador do estado Danilo Castro, que deve assumir a advocacia-geral do estado, conversaram com a imprensa após o encontro, que classificaram como extremamente positiva. Segundo eles, foi apresentada a Lula e Durigan uma proposta de pagamento da dívida que, segundo Castro, é bastante razoável para os dois lados.

Fizemos uma proposta dentro do Propag que é bastante razoável. Ou seja, atende às condições da legislação do Propag e é sensível à preocupação de impacto fiscal da união, que tem sido apresentada. Entendemos que receberá uma boa acolhida, destacou o procurador.

Segundo Cleitinho, o atual governo do estado se baseava em uma liminar da Justiça para não pagar a dívida. Mas afirmou que honrará o compromisso.

Eu, como mineiro, quero pagar essa dívida, desde que seja de uma forma que eu consiga pagar. Essa culpa eu não carrego, mas nós vamos resolver a partir de janeiro.

Pacificação

Ele é filiado ao Republicanos e foi senador até se licenciar para se candidatar a governador. O partido, que chegou a assumir o ministério de Portos e Aeroportos no governo de Lula, tem um alinhamento maior com a direita na maior parte dos temas.

Eu falei isso a campanha inteira, então tenho que praticar, que é um gesto de pacificação. Cada político do Brasil tem que fazer isso. Um país não vai prosperar da forma que está dividido. Segundo o governador eleito, deputados e senadores precisam tomar vergonha na cara e entender a necessidade de pacificação do país.

Ele ainda convidou Lula a participar da sua posse, marcada para ocorrer na região do Vale do Jequitinhonha, e disse que o presidente sempre será bem-vindo no estado.

Para eu governar Minas Gerais preciso do governo federal e o presidente Lula foi reeleito. Eu falei com ele agora, quantas vezes ele quiser ir a Minas Gerais ele será muito bem vindo. Ele indo, são obras que poderei anunciar em Minas Gerais.

Ambos também conversaram sobre o passado. Cleitinho falou um pouco de sua história e Lula contou sobre viagens que fez a Minas Gerais a partir dos anos 1970. Ao ser questionado, antes de deixar o Alvorada, sobre a relação que terá com o presidente Lula, Cleitinho afirmou que será um exemplo.

A relação com Lula será respeitosa e democrática. Um exemplo de pacificação que o país merece.