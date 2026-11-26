Localizado nos fundos do 1º Batalhão de Polícia do Exército, na Rua Barão de Mesquita, na Tijuca, na zona norte do Rio de Janeiro, o imóvel foi palco de sistemáticas violações aos direitos humanos entre as décadas de 1960 e 1980.

No local, funciona até hoje o 1º Batalhão de Polícia do Exército (BPE). A partir de 1970, o batalhão abrigou também o DOI-Codi.

O tombamento garante que o imóvel não seja demolido, nem sofra alterações ou reformas que possam descaracterizar sua função original durante os anos de repressão. Além disso, o prédio, com o tombamento servirá uma advertência histórica contra a repetição dessas práticas próprias de regimes autoritários.

Segundo o Iphan, a preservação da estrutura física é fundamental para a política de justiça de transição, servindo como um registro material que impede o apagamento da memória das vítimas. O pedido de tombamento ressalta que o local não é apenas um prédio militar, mas um símbolo do aparato repressivo do Estado brasileiro.

Local de tortura

Portas de acesso exclusivo foram criadas para evitar que presos fossem registrados oficialmente, e as celas, como a notória Maracanã, foram projetadas para isolar e torturar detentos à margem da lei.

O local funcionava como uma unidade de inteligência onde o sequestro e o assassinato eram métodos comuns de operação.

Ex-presos políticos descreveram o uso recorrente de choques elétricos, pau de arara, afogamentos e agressões físicas severas. As torturas muitas vezes resultavam em morte ou sequelas físicas e psicológicas permanentes para aqueles que sobreviveram ao cárcere ilegal.

A investigação se baseou, entre outras informações, em declarações de militares que atuaram na unidade e que admitiram, em depoimento, que as ordens para capturas e interrogatórios eram frequentemente verbais e desprovidas de qualquer mandado judicial, confirmando o caráter clandestino das operações.

Reparação simbólica

A conselheira relatora, Cristina Meneguello, destacou que o tombamento do antigo DOI-CODI deve abrir caminho para o reconhecimento de outros espaços ligados à repressão durante a ditadura militar.

Que este tombamento não seja compreendido como exemplar suficiente do tema, de modo a levar ao indeferimento novos pedidos de atribuição de valor a locais relacionados à ditadura militar no país, afirmou

Agora o prédio será inscrito no Livro do Tombo, assegurando que o patrimônio nacional reflita com fidelidade os episódios que moldaram a história contemporânea do Rio de Janeiro e do país, garantindo o direito à memória para as futuras gerações.