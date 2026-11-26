Uma ida de rotina ao supermercado se transformou em uma noite de terror e violência para Diadorim Silva, professor negro e trans da rede pública do Distrito Federal, e sua esposa, Victoria Komar, que é cantora, atriz e artista visual travesti.
Casal foi agredido em mercado no Gama. Foto
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mdz_7cobras/Instagram
O caso ocorreu a noite de segunda-feira (23), por volta das 21h, na unidade do supermercado Dia a Dia, no Gama, região administrativa do DF a cerca de 35 quilômetros (km) do centro de Brasília.
Os dois são casados e relatam que, ao chegarem para fazer compras no local, como costumam fazer sempre, começaram a ser encarados e intimidados por dois homens ainda no lado externo do estabelecimento.
Pouco depois, ao passarem pelo corredor onde os dois estavam, Victoria questionou o motivo dos olhares. Os homens reagiram agressivamente, iniciaram uma discussão e dirigiram ofensas transfóbicas a ela. Segundo Diadorim relatou em um áudio gravado no dia seguinte ao ocorrido, os dois homens partiram para cima do casal, tentando acertar socos no rosto e puxando cabelos.
Agressão
"Eu me lembro de ter jogado ela para trás de mim porque eles vieram em cima dela, e me colocar na frente para defendê-la", contou.
A partir daí, segundo o depoimento, o casal passou a tentar se defender e a se desvencilhar dos socos e chutes dos agressores, enquanto também procuravam proteger um ao outro. A briga teria durado cerca de cinco minutos, sem intervenção de outras pessoas nem mesmo de funcionários do supermercado.
Diadorim chegou a ter seus cabelos dreadlocks arrancados e ambos ainda relatam que foram lançados contra pilhas de produtos e estruturas do supermercado.
Em determinado momento, segundo o professor, ao correr para se afastar dos agressores, ele foi perseguido por um segurança do estabelecimento, que o segurou pelo pescoço, aplicou uma rasteira e o derrubou no chão.
Segundo depoimento, ao questionar a agressão, percebeu que o segurança estava atuando contra ele, enquanto outro funcionário escoltava um dos homens envolvidos na briga para fora do supermercado.
"Nesse momento, vários seguranças, em vez de impedirem ele [agressor] ou puxar ele para trás ou desvencilhar ele do meu cabelo, eles simplesmente ficaram puxando o meu cabelo de volta e não puxando o cara", afirmou.
"Eu era a única pessoa negra envolvida naquela briga, percebo que eu sofri racismo junto com transfobia nesse mercado", apontou.
Marcas de machucado em casal que foi agredido em mercado no Gama. Foto - Victoria Komar/Arquivo Pessoal
Já Victoria teve parte do vestido arrancado e uma jaqueta ainda foi levada por um dos agressores. Fotos do incidente disponibilizadas pelo casal mostram eles com vários cortes e escoriações no rosto e nas pernas.
Após serem expulsos do supermercado pelos seguranças, as ameaças e xingamentos dos dois agressores prosseguiram no estacionamento. Vídeos registrados por Victoria mostram um dos homens fazendo gestos obscenos e proferindo palavrões.
Também há gravações em vídeo mostrando parte da confusão ainda na área interna do supermercado, com os seguranças expulsando os agressores e o casal. Diadorim e Victoria deixaram o local em seguida, mas aguardaram do lado de fora a chegada de um amigo para voltarem em segurança para casa.
Eles relatam que não receberam nenhuma assistência institucional do estabelecimento, e foram acolhidos apenas de maneira informal por algumas funcionárias, que ofereceram água. Apesar das fotos e vídeos dos dois homens, nenhum deles foi identificado até o momento.
Repúdio
Entidades como o Instituto Brasileiro de Transmasculinidades (Ibrat) e o Coletivo de Pessoas Transgênero da Universidade de Brasília (UnB) se manifestaram em nota conjunta publicada nas redes sociais.
"O que aconteceu no Gama não é uma simples confusão de supermercado. É uma expressão da violência cotidiana à qual a população trans e negra está submetida neste país. Até mesmo as atividades mais elementares da vida, como ir ao supermercado, tornam-se ocasiões em que nossas vidas são colocadas em risco", diz a nota.
As entidades ainda exigiram a preservação das imagens das câmeras de segurança do supermercado, pediram investigação do ocorrido e responsabilização dos agressores.
Na mesma noite, Diadorim e Victória registraram boletim de ocorrência na 14º Delegacia de Polícia (DP), no Gama, e no dia seguinte fizeram exame de corpo de delito.
Pela natureza do episódio, a investigação foi remetida à Delegacia Especial de Repressão aos Crimes por Discriminação Racial, Religiosa ou por Orientação Sexual ou Contra a Pessoa Idosa ou com Deficiência (Decrin).
Segundo informações obtidas da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), o caso está sendo apurado como possíveis crimes de lesão corporal, ameaça, homotransfobia e injúria preconceituosa de sexo e gênero.
Posição do supermercado
Em nota, o Dia a Dia Atacadista informou ter havido "um desentendimento entre clientes em sua loja localizada no Gama (DF), que evoluiu para uma situação de agressão física".
Segundo o estabelecimento, ao presenciar a ocorrência, um dos funcionários interveio com o objetivo de separar os envolvidos e conter o conflito, "buscando preservar a integridade das pessoas presentes". Em seguida, a Polícia Militar foi acionada.
"Reforçamos que a segurança e a integridade de nossos clientes e colaboradores são prioridades para a empresa. O Dia a Dia Atacadista não compactua com qualquer forma de violência em suas dependências. Permanecemos à disposição das autoridades competentes para prestar os esclarecimentos necessários", afirmou o supermercado.