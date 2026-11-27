Há 35 anos, o pescador Geovani Silva cruza o mar azul-turquesa de Macau e Guamaré, no Rio Grande do Norte, sobre um barco de madeira. O olhar está sempre atento aos peixes, mas também examina mudanças nas ondas, marés e correntezas. Para ele, não há dúvidas: nunca a areia esteve tão curta e a água, tão perto.

A posição dos ranchos cabanas rústicas de madeiras usadas para abrigo e depósito ajuda a medir o avanço acelerado do mar.

Só este ano já precisei mudar o rancho de lugar três vezes. Tiveram uns ranchos aí do pessoal que foram engolidos. Colocaram umas pedras, mas não adiantou. O mar está comendo a costa, diz Geovani, de 45 anos.

A esposa dele, a pescadora e marisqueira Gercina Izídio, 41 anos, veio para a região em 2002. Tempo suficiente para testemunhar a força dos processos erosivos.

Quando eu era mais nova, eu vinha aqui, e o mar era bem longe. As dunas eram imensas. A gente tinha que subir bem alto nelas. Depois, andava sem parar sob um sol forte e parecia que nunca ia chegar à água, lembra Gercina.

