Alimentos

Paulo Nobre detalhou que o Super El Niño pode causar reflexos negativos duradouros na produção de peixes utilizados na alimentação humana.

Ele lembrou o último El Niño, nos anos 2023 e 2024, classificado como forte, quando a região Norte enfrentou uma seca.

Na cabeceira dos rios amazônicos, os rios secaram. Você podia atravessar o Rio Negro a pé, reconstitui, referindo-se ao afluente do Rio Amazonas.

"Isso significou que o abastecimento de alevinos, filhotes de peixes nas lagoas, que iriam crescer e no ano seguinte seriam pescados, não ocorreu.

Segundo ele, isso faz com que a seca tenha um efeito multianual na capacidade das comunidades que dependem da pesca.

Especialistas apontam que o Super El Niño pode causar distúrbios também na agricultura.

"Abençoado com o sol"

O pesquisador do Inpe fez previsão para os efeitos do El Niño na geração de energia do sistema elétrico brasileiro.

Ele avaliou que, na Região Sul, não há ameaça de baixa no nível dos reservatórios. Já a redução de chuva no Norte causa impactos negativos na capacidade de geração de energia das hidrelétricas que utilizam recursos hídricos das bacias de captação.

No entanto, Nobre acredita que não haverá problemas na geração em todo o Brasil pelo fato de o país ser "abençoado com o sol.

A produção fotovoltaica [por painéis solares] é a forma mais barata de produção de energia no planeta", acrescentou

Ele lembrou que a produção solar só ocorre durante o dia, o que faz o país depender da capacidade de armazenamento de energia.

"Uma das formas é a água. É poupando as nossas hidrelétricas, Acrescentou que o Brasil tem uma capacidade comparativa enorme, que garante a segurança energética mesmo em períodos climáticos extremos.

"É um misto de formas de geração que não são fossilizadas: não é a térmica, carvão, petróleo nem gás. É sol, vento e água".

Perigo da desinformação

A palestra de Paulo Nobre foi direcionada a um público majoritariamente jovem. Na conversa com os jornalistas, ele enfatizou que o maior inimigo da humanidade não é o clima. "São as informações falsas que chegam à mente das pessoas e dizem assim: Isso não é culpa sua, é culpa dos que poluíram o mundo no passado, na Revolução Industrial.

Para ele, pode até ser, mas o prejudicado é a geração atual. "A água vai subir lá em casa, vai ser meu filho quem vai ser arrastado".

O climatologista reforça a orientação para que a sociedade cobre ações dos governantes. "Esse é o futuro que eu acho que está nas nossas mãos hoje construir".

* O repórter viajou a convite do Itaipu Parquetec