versão mais intensa do fenômeno climático que atinge o planeta e deve se estender pelo verão, é apenas o primeiro de uma série que atingirá os países nos próximos anos.
A afirmação é do climatologista e meteorologista Paulo Nobre, pesquisador sênior do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.
O Super El Niño vem quase como um alerta. E qual é o alerta? Não é um Super El Niño, é o primeiro de uma nova classe desse fenômeno, diz.
O El Niño é caracterizado pelo aquecimento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial, que provoca alterações nos padrões de circulação atmosférica e nos regimes de chuva e temperatura em diferentes regiões do planeta.
Paulo Nobre fala com a autoridade de quem é especialista em interação do oceano com a atmosfera e mudanças climáticas globais. Ele conversou com jornalistas logo após fazer uma palestra no Festival Iguassu Inova, em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná.
O evento, que começou na última quarta-feira (25) e vai até sábado (28), é uma iniciativa do Itaipu Parquetec, centro tecnológico ligado à Hidrelétrica de Itaipu.