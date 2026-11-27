A Receita Federal apreendeu, no Centro de Distribuição dos Correios no Rio de Janeiro, nessa quinta-feira (26), 25 encomendas com substâncias entorpecentes, avaliadas em R$ 800 mil. A ação contou com o apoio do cão de faro Abby, especializado na detecção de drogas.

As drogas estavam escondidas em copos térmicos, caixas de boia infantil, frascos de vidro e espuma expansiva.

As substâncias entorpecentes foram encaminhadas às autoridades para adoção dos procedimentos de investigação criminal. A Receita Federal atua de forma permanente no combate aos ilícitos aduaneiros e ao tráfico de drogas, contribuindo para a proteção da sociedade.