As drogas estavam escondidas em copos térmicos, caixas de boia infantil, frascos de vidro e espuma expansiva.As duas encomendas com maconha foram postadas no Rio de Janeiro (RJ) e tinham como destino os municípios de Aracaju (SE) e Nossa Senhora do Socorro também na capital de Sergipe. As demais remessas identificadas tinham origem no Rio de Janeiro e eram destinadas aos estados de Minas Gerais, São Paulo, Distrito Federal e Mato Grosso do Sul.
As substâncias entorpecentes foram encaminhadas às autoridades para adoção dos procedimentos de investigação criminal. A Receita Federal atua de forma permanente no combate aos ilícitos aduaneiros e ao tráfico de drogas, contribuindo para a proteção da sociedade.