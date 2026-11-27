A taxa de desocupação, também chamada de taxa de desemprego, ficou em 5,1% no trimestre encerrado em outubro deste ano. O dado, da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (Pnad) Contínua, foi divulgado nesta sexta-feira (27) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

No trimestre anterior, encerrado em julho deste ano, a taxa havia ficado em 5,3%. No trimestre encerrado em outubro do ano passado, a taxa havia sido de 5,4%.

O contingente de pessoas ocupadas atingiu 103,7 milhões de pessoas, o maior patamar da série histórica, iniciada em 2012. Isso é estatisticamente estável em relação ao trimestre anterior e 1,1% (mais 1,1 milhão de pessoas) superior ao mesmo trimestre do ano passado.

Os empregadores somaram 4,5 milhões de pessoas, estabilidade em comparação ao trimestre anterior e um aumento de 6,5% em relação ao mesmo período do ano passado.