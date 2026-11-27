A portaria que criou o colegiado foi publicada na quinta-feira (26). Coordenado pela juíza auxiliar Graziela de Rezende Henriquez, o grupo terá 120 dias para apresentar medidas concretas de prevenção e enfrentamento ao crime organizado nas eleições.

O foco será avaliar riscos de financiamento ilícito de campanhas, infiltração em estruturas político-administrativas, coação de eleitores e eleitoras e intimidação de candidatas e candidatos, informou o TSE.

Fiscalização e inteligência: aprimorar a análise das contas eleitorais e partidárias para rastrear recursos ilícitos e firmar protocolos de cooperação com órgãos de segurança pública e investigação criminal.

Estrutura e segurança: avaliar a especialização de unidades judiciais para julgar crimes eleitorais e conexos, além de reforçar a segurança de magistrados, servidores e participantes do pleito.

Tecnologia e capacitação: aperfeiçoar ferramentas tecnológicas de apoio às investigações, disseminar boas práticas dos tribunais regionais eleitorais (TREs) e capacitar equipes para o enfrentamento do crime organizado.

Dessas, 22 acabaram tendo o registro negado pela Justiça Eleitoral. Quatro foram liberadas e as demais aguardam julgamento de recurso no TSE.

Do total, 26 casos são do Rio de Janeiro, mas há casos também na Paraíba (4), em São Paulo (3), no Acre (2), em Mato Grosso do Sul (2), no Amapá (1), na Bahia (1), em Minas Gerais (1), em Goiás (1) e no Rio Grande do Norte (1). A maioria das candidaturas impugnadas foram para deputado estadual (22) e federal (16).

A Polícia Federal (PF) aponta Canella como uma das principais cabeça por trás de um esquema responsável por lavar mais de R$ 7 bilhões do crime organizado por meio de uma rede de postos de combustível. A defesa dele nega qualquer envolvimento e disse confiar no esclarecimento do caso na Justiça.