O rompimento de dois cabos de fibra óptica causou a interrupção e a instabilidade de serviços públicos no estado de São Paulo na manhã desta sexta-feira (27). Entre os serviços afetados estão os portais institucionais do governo do estado, sistemas das áreas de segurança pública, saúde e educação, além das plataformas e serviços do Detran-SP e do Poupatempo.

Lamentamos os transtornos. As equipes técnicas da Prodesp estão mobilizadas e atuam em conjunto com o fornecedor responsável para restabelecer a conexão e normalizar o funcionamento dos serviços o mais breve possível, disse a Prodesp em nota.