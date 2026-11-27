, e vale até esta sexta-feira (27).

A orientação é reduzir a exposição da população e evitar atividades físicas ao ar livre.

A suspensão atinge os parques Gigantes da Floresta, Cidade da Criança e do Idoso, além dos Complexos Municipais de Educação Especial (CMEEs), os centros esportivos e os Centros de Esporte e Lazer, conhecidos como CELs.

A decisão tem como objetivo prevenir problemas de saúde e proteger a população diante do aumento dos níveis de poluição atmosférica.

Já o projeto Faixa Liberada vai manter as vias destinadas à prática de atividades físicas, mas com funcionamento reduzido. Nesse caso, a participação ficará a critério da própria população.

Defesa Civil

De acordo com o boletim de monitoramento da Defesa Civil de Manaus, a qualidade do ar na capital foi classificada como ruim na última quarta-feira (25).

A medição foi realizada com base nos dados de 14 sensores de uma plataforma utilizada no acompanhamento da qualidade do ar em Manaus. As partículas PM2.5 são poluentes muito pequenos, capazes de penetrar profundamente no sistema respiratório.

A exposição à fumaça pode provocar irritação nos olhos e na garganta, tosse e agravar de doenças respiratórias. A Defesa Civil municipal orienta que a população redobre os cuidados, principalmente com crianças, idosos, gestantes e pessoas com doenças respiratórias.