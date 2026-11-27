De acordo com as investigações, ele é apontado como uma das lideranças da milícia que atua na região do Pombo Sem Asa, em Vargem Grande e teria participação em diversos homicídios cometidos no contexto de disputas pelo domínio territorial de comunidades.

Segundo a polícia, Silva foi preso em um endereço no Recreio dos Bandeirantes, com o apoio da Corregedoria-Geral da Polícia Militar. Outro homem, foragido por roubo, foi capturado.

Milícia e tráfico

A apuração revelou que a disputa pelo domínio da comunidade Pombo Sem Asa se insere em um movimento mais amplo de expansão territorial do Comando Vermelho.

"As articulações estão relacionadas à intenção da facção de ampliar sua presença em outras regiões da Zona Oeste, especialmente Campo Grande e Guaratiba, onde já foram registradas ações criminosas nesse contexto", diz nota da polícia.

Na investigação, foram constatados episódios de captura, tortura e execução de integrantes de grupos adversários, além de práticas de extorsão e intimidação contra moradores, comerciantes e prestadores de serviços. Também foram identificados ataques com armamentos de grande poder ofensivo e granadas lançadas por drones.

"Nesse cenário, os homicídios investigados não são tratados como episódios isolados, mas como parte de uma estratégia de eliminação de adversários e consolidação do controle local. O objetivo é garantir a exploração econômica de atividades ilícitas e impor o domínio das organizações sobre comunidades inteiras", dia a nota.

A polícia segue com as investigações para a elucidação dos crimes e a responsabilização de seus executores, mandantes e demais participantes.